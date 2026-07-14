Amazon ha invertido 3.000 millones en proyectos para reducir sus emisiones en España desde 2021

La empresa también apuesta por la electrificación del transporte y embalajes sostenibles, además de destacar en instalaciones solares y almacenamiento de energía en baterías.

Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable en España, con 68 proyectos contratados que suman 3.686 MW de capacidad.

Estas inversiones han impulsado la creación de hasta 24.000 empleos y generado 2.000 millones de euros en valor añadido para la economía española.

Amazon ha invertido cerca de 3.000 millones de euros en tecnologías bajas en carbono en España entre 2021 y 2025.

Desde 2021, Amazon ha invertido 17.000 millones de euros en empresas de la Unión Europea y del Reino Unido pioneras en el desarrollo y la expansión de tecnologías bajas en carbono en los sectores de energía, transporte y embalaje.

Según un nuevo informe independiente elaborado por la consultora Frontier Economics, estas inversiones han contribuido a impulsar la creación de 144.000 empleos y han generado 11.000 millones de euros en valor añadido bruto (VAB).

Solo en España, las inversiones de Amazon en tecnologías de emisiones bajas ascendieron a cerca de 3.000 millones de euros entre 2021 y 2025, contribuyendo a impulsar hasta 24.000 empleos y generando hasta 2.000 millones de euros de valor añadido para la economía española.

El informe — Impulsando la economía baja en carbono: cómo las inversiones de Amazon estimulan el crecimiento y la competitividad de Europa — responde a un reto identificado por las propias instituciones europeas.

De hecho, el informe Draghi cifró en 800.000 millones de euros anuales el déficit de inversión en competitividad, incluida la transición ecológica, mientras que la Brújula de Competitividad y el Pacto Industrial Limpio sitúan la descarbonización como motor de renovación económica.

Andreas Marschner, vicepresidente de Operaciones Sostenibles Globales de Amazon, ha afirmado que "las inversiones de Amazon en Europa demuestran que la descarbonización y la competitividad económica van de la mano".

"Al desplegar tecnologías limpias a gran escala y colaborar con socios europeos innovadores, estamos contribuyendo a construir la economía baja en emisiones de carbono que Europa necesita, al tiempo que respaldamos la creación de empleo, el crecimiento y el liderazgo industrial".

"Pero ninguna empresa puede llevar a cabo esta transición en solitario: alcanzar el objetivo de nuestro Climate Pledge de llegar a las cero emisiones netas para 2040 requerirá una colaboración sostenida entre la industria, los gobiernos y la sociedad civil”.

Ruth Diaz, directora general de Amazon para España y Portugal, apunta que “las inversiones de Amazon en España demuestran que apostar por la sostenibilidad y la descarbonización genera un impacto real en la economía y el empleo".

"Con cerca de 3.000 millones de euros invertidos en cinco años, 100 proyectos de energía renovable, innovación en transporte y embalaje, estamos contribuyendo a que España lidere la transición ecológica en Europa”.

El informe analiza las inversiones realizadas por Amazon entre 2021 y 2025 en torno a tres grandes pilares: energía renovable, con más de 245 proyectos en Europa hasta la fecha (100 de ellos en España) que aportan 8,7 GW de capacidad; electrificación del transporte (más de 10.000 vehículos eléctricos de reparto desplegados en toda Europa); y embalaje más sostenible (embalaje de papel 100 % reciclable en la red de distribución europea de Amazon desde 2022).

En cada una de estas áreas, los efectos multiplicadores económicos —a través de las cadenas de suministro, la construcción, la fabricación y las operaciones— impulsan el empleo y el valor económico que constituyen el núcleo de las conclusiones del informe.

Amazon renovable en España

Amazon ha desempeñado un papel catalizador en la ampliación de la capacidad de electricidad renovable en España mediante su inversión en la compraventa de energía a largo plazo.

Entre 2021 y 2025, la compañía contrató en España 68 proyectos (que representan 3.686 MW de capacidad renovable), situando a Amazon como el mayor comprador corporativo de energía renovable del país.

“Amazon es el mayor comprador de PPA de energía para Iberdrola".

"Tenemos acuerdos en España, Portugal, Reino Unido y Alemania, que cubren proyectos como East Anglia 3, Baltic Eagle, Windanker, Ciudad Rodrigo y Tâmega". – Iberdrola, uno de los mayores desarrolladores de energía en Europa".

La apuesta de Amazon por las energías renovables también se refleja en proyectos como los techos solares de sus centros logísticos en España. El de SVQ1 en Dos Hermanas (Sevilla) es la mayor instalación solar in situ de la compañía —y una de las mayores de este tipo en Europa— con más de 13.300 paneles solares y una capacidad total de 5,26 MW.

Le sigue el de MAD7 en Illescas (Toledo), con más de 13.800 paneles solares y una capacidad renovable superior a 5 MW, el segundo más grande de Amazon en España.

Asimismo, el desarrollo continuado de instalaciones solares de gran envergadura y alta complejidad técnica ha fortalecido las capacidades de los proveedores que colaboran con Amazon.

Las empresas que trabajan con Amazon han mejorado sus estándares de seguridad, calidad y coordinación durante la ejecución de proyectos para la compañía. Muchas de estas prácticas hoy forman parte de su forma habitual de trabajar con el conjunto de sus clientes.

España también ocupa un lugar destacado en la estrategia de almacenamiento de energía en baterías.

El centro logístico RMU1 de Murcia fue el primer sistema de almacenamiento de energía en baterías de Amazon en Europa, combinando un sistema de baterías de 1 MWh con una instalación solar en cubierta de 4,13 MWp.