Moeve y Galp extienden al segundo semestre sus negociaciones para crear un 'campeón energético' ibérico

Los accionistas de Moeve controlarán la plataforma industrial, mientras que Galp tendrá más del 20% y el control compartido de RetailCo junto a Moeve.

Se crearán dos plataformas: IndustrialCo, centrada en refino y química, y RetailCo, orientada a movilidad y venta minorista, con una red combinada de unas 3.500 estaciones en España y Portugal.

La operación contempla la integración de sus negocios de refino, distribución y venta en estaciones de servicio para generar valor estratégico y financiero.

Moeve y Galp extienden hasta el segundo semestre de 2026 sus negociaciones para crear un gigante energético en la Península Ibérica.

Moeve y la portuguesa Galp han acordado extender durante el segundo semestre del año sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la integración de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio (downstream).

Según informaron ambas compañías, las conversaciones "continúan avanzando de forma constructiva, y todas las partes mantienen su compromiso de seguir adelante con una operación que generaría un valor estratégico y financiero significativo".

No obstante, consideraron que, "dada la envergadura de la combinación propuesta, el objetivo es ahora que un posible acuerdo se firme durante el segundo semestre de 2026".

Asimismo, Moeve destacó que "sigue centrada en garantizar que cualquier operación genere valor a largo plazo para todos sus grupos de interés y proporcione un marco financiero, de gobierno corporativo y operativo adecuado para los negocios combinados".

De esta manera, ambas compañías prolongan las negociaciones para consolidar un 'campeón europeo' en Iberia con el que ganar escala de la mano en un sector cada vez más competitivo.

Así, a pesar del avance en el buen camino de las negociaciones en estos meses, tanto el grupo español como el luso han optado por dar continuidad a esas conversaciones y cruce de información para perfilar bien todos los detalles de una operación compleja, antes de adoptar una decisión final.

El pasado mes de enero, Moeve y Galp alcanzaron un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de 'downstream' y confiaron en llevarlas a buen puerto hacia mediados del año.

Dos plataformas

En concreto, la operación consiste en la creación de dos plataformas complementarias energéticas europeas; una industrial, denominada IndustrialCo, y que se focalizará en los negocios de refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B.

Y otra de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsará a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, denominada RetailCo.

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%.

Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp contarán con el control compartido de RetailCo. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como 'upstream' (exploración y producción), Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

La plataforma industrial tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo cercana a 700.000 barriles de petróleo por día en tres complejos industriales.

Por su parte, en el caso de la plataforma RetailCo, la intención es que combine las redes de estaciones de servicio de ambas compañías para crear una red verdaderamente panibérica, con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal.

Se estima unas ventas agregadas de productos petrolíferos a clientes directos superior a 6,5 millones de toneladas en 2025.

Moeve, que presentará sus resultados del primer semestre del año el próximo 31 de julio, anunció también sus datos operativos correspondientes a la primera mitad de 2026, en la que registró un margen de refino de 11,6 dólares por barril, frente a los 6 dólares del mismo periodo de 2025.

La energética estima un precio de barril de crudo Brent en el primer semestre de 2026 de 92,6 dólares, frente a los 71,7 dólares del mismo periodo del año pasado.