El Gobierno sopesa declarar el apagón como catástrofe y evitar la posible responsabilidad de Beatriz Corredor y las eléctricas

El debate sobre la posible declaración de catástrofe coincide con el relevo en la presidencia de la CNMC, lo que podría influir en la gestión del caso y las futuras sanciones.

La CNMC ha abierto más de 60 expedientes sancionadores por el apagón, apuntando a grandes eléctricas y a Redeia como posibles responsables, aunque no se atribuye culpabilidad directa a ninguno.

La medida trasladaría al Consorcio de Compensación de Seguros el pago de indemnizaciones, evitando así costes económicos y reputacionales para las compañías energéticas.

El Gobierno estudia declarar el apagón de abril del año pasado como catástrofe imprevisible, lo que eximiría de responsabilidad a grandes eléctricas y a Redeia.

El Gobierno sopesa la posibilidad de declarar el apagón de abril del año pasado como una catástrofe de causas imprevisibles y eximir de un plumazo la posible responsabilidad de las grandes eléctricas y del operador del sistema, Redeia, que preside Beatriz Corredor.

La iniciativa parte de las empresas, pero fuentes cercanas a ese proceso aseguran que es una opción que no estaría mal vista por el Ministerio de Transición Ecológica. Del lado contrario, desde el Ministerio de Economía no lo consideran viable.

Aunque todo se está moviendo en un plano extraoficial por el momento, el planteamiento pasaría por traspasar al Consorcio de Compensación de Seguros todo el coste de las posibles indemnizaciones que se deban pagar en la cascada de demandas que se puede producir en los próximos años.

Cuando ha pasado más de un año desde el siniestro y con más de 60 expedientes sancionadores abiertos por la CNMC, se ha lanzado la presentación de reclamaciones de empresas, familias y organizaciones perjudicadas, en busca de una compensación.

El proceso administrativo inicial ha sido puesto en marcha por Competencia, como supervisor y regulador del sistema. A partir de ahí, puede abrirse después el ámbito civil. Pero las opciones de recursos a órganos judiciales superiores, abocan a un periplo de hasta diez años para empezar a recibir indemnizaciones, según las estimaciones de los expertos jurídicos consultados.

Frente a quienes estiman que el coste total de las posibles indemnizaciones puede rondar los 4.000 millones, desde el sector eléctrico calculan (a la vista de las demandas recibidas hasta ahora) que no se superarán los mil millones de euros.

Desde el sector eléctrico entienden que una descarga de toda la responsabilidad en el Consorcio sería una opción en la que todo el mundo ganaría: los afectados tendrían sus compensaciones antes y las eléctricas se librarían del coste dinerario y reputacional que afrontarían por ser designadas como culpables del apagón, en la cuota que les corresponda.

Otra gran beneficiada sería Red Eléctrica (filial de Redeia), a quien todo el mundo apunta con un grado alto de responsabilidad por el mero hecho de ser la encargada de la operación diaria del sistema y haber fallado en la gestión del fatídico día.

Una posible sanción administrativa elevada puede tener un coste significativo en su balance. Pero también tendría un coste político en la persona de su presidenta, Beatriz Corredor, que está en el cargo con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.

El mismo Ejecutivo que tendría que remover el caso para declararlo como una catástrofe, evitaría el escándalo político de tener que tomar medidas contra la presidenta del operador del sistema, exministra del PSOE, cuyo nombramiento para Red Eléctrica promovió en su día.

No olvidemos, además, que la posible sanción a Redeia es la única que no decidiría la CNMC tras instruir los expedientes. Al final de la investigación, este caso se trasladaría al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aegesen, con una propuesta de sanción (eso sí), para que tomara la decisión final.

¿Y la negligencia?

Fuentes jurídicas consultadas advierten que para que todo ese proceso se cumpla y el Consorcio se ocupe de las indemnizaciones, “como si estuviéramos hablando de la Dana”, tendría que haber una implicación directa del Gobierno.

En los casos de declaraciones de zona catastrófica (sería el análogo) es el Consejo de Ministros quien lo califica como tal en un acto administrativo con efectos jurídicos directos. Esos efectos se traducen en una decisión posterior para que el Consorcio se ocupe del coste de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.

El problema que los juristas consultados ven en este proceso es que se deja de lado la posible negligencia en la que los causantes del apagón a los que apunta la CNMC pudieron incurrir. Todos los informes indican las causas del apagón (sobretensión del sistema), aunque el desastre se desencadenara después por una conjunción de factores con distintos implicados.

Los expedientes de la CNMC apuntan tanto a Redeia como a grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy e incluso Repsol, entre otras, como potenciales culpables del apagón.

Pero a ninguno de los posibles culpables se les achaca una relación causal directa como culpables, que fuera determinante para el cero eléctrico. Todos forman parte de los múltiples factores que se juntaron y provocaron la caída de todo el sistema eléctrico.

Todos los expedientados han defendido su inocencia en las alegaciones presentadas a los expedientes de la CNMC. Pero antes de saber en qué grado podrían haber concurrido cada uno de ellos, habrá que esperar hasta los 18 meses que se ha marcado de plazo máximo la instrucción. Aunque se espera que el proceso sea más rápido.

Además, sus servicios jurídicos han delegado en sus aseguradoras y reaseguradoras el coste de la posible responsabilidad que se pueda dirimir. Entidades que están acostumbradas a trabajar con el Consorcio.

El momento de lanzar este debate sobre la calificación de catástrofe y la actuación del Consorcio también parece el idóneo. La CNMC está en pleno proceso de cambio de su cúpula. Cani Fernández sale de la presidencia tras seis años en el cargo. Y hay que sustituir a tres consejeros de un pleno de diez miembros.

El nuevo presidente propuesto por el Gobierno, Juan José Ganuza, pasa por la Comisión de Economía del Congreso este martes. Si supera el trámite, será nombrado oficialmente presidente de la institución en el Consejo de Ministros del 21 de julio, para tomar posesión del cargo al día siguiente.

Este proceso a Redeia y las eléctricas por el apagón va a ser el primero y más complicado de los problemas a los que se enfrente, nada más llegar a su nuevo puesto.