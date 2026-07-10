Naturgy e Italgas refuerzan alianza para impulsar papel de las redes de gas como infraestructuras estratégicas

Italia y España comparten retos energéticos y la colaboración entre ambas empresas refuerza el compromiso con la innovación y la transición energética.

Ambas compañías buscan acelerar soluciones para la descarbonización y la mejora de la seguridad, eficiencia y competitividad del sistema energético europeo.

El acuerdo se centra en la integración de gases verdes, la digitalización de redes, el uso de inteligencia artificial y la sostenibilidad.

Naturgy, a través de Nedgia, e Italgas han firmado un memorando de entendimiento para impulsar el papel estratégico de las redes de gas en Europa.

Naturgy, a través de su filial de distribución de gas natural Nedgia, y la italiana Italgas han firmado un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación para impulsar la evolución de las redes de gas como infraestructuras estratégicas para la competitividad, seguridad de suministro y transición energética, informó la compañía.

En concreto, este acuerdo establece un marco estructurado de diálogo e intercambio de conocimiento entre dos de los principales operadores europeos de distribución de gas y la colaboración se centrará en la integración de gases verdes, la digitalización de las redes, la aplicación de inteligencia artificial o, entre otras, la sostenibilidad.

El acuerdo ha sido suscrito en un encuentro celebrado en Turín por el consejero delegado de Italgas, Paolo Gallo, y el consejero delegado de Nedgia, Raúl Suárez.

El directivo de Nedgia puso en valor que este acuerdo "ofrece un marco de gran valor para reforzar el intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre dos de los principales operadores europeos de distribución de gas".

"Las redes gasistas tienen un papel decisivo en la transición energética, especialmente al facilitar la integración de gases verdes como el biometano en las infraestructuras existentes".

"Junto con Italgas, queremos acelerar soluciones que contribuyan a la descarbonización y a un sistema energético europeo más sostenible, seguro y eficiente", añadió Suárez.

Por su parte, Gallo señaló que el diálogo internacional y la colaboración con socios líderes "son elementos esenciales" en el camino de crecimiento e innovación del grupo.

Y subrayó que Italgas comparte con Nedgia "una visión común sobre el papel estratégico que desempeñan las redes de distribución de gas en la transición energética".

"Estas infraestructuras deben ser cada vez más digitales, resilientes y capaces de incorporar volúmenes crecientes de gases renovables".

"Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras que impulsen la descarbonización y mejoren la competitividad del sistema energético europeo", dijo.

Mientras, la presidenta de la Unión Interparlamentaria Italia-España, Federica Onori, indicó que Italia y España "comparten retos comunes para garantizar la seguridad energética y avanzar hacia un sistema energético más sostenible, y afrontarlos requiere compromiso a múltiples niveles".