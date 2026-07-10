Almaraz tiene que esperar una semana más para el veredicto del CSN porque el informe se entregó tarde a los consejeros

El dictamen del CSN es esencial para el futuro de Almaraz: si es negativo, supondrá el cierre; si es positivo, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá dos meses para decidir.

Mientras tanto, la fábrica de combustible nuclear de Enusa en Juzbado (Salamanca) ha renovado su autorización de explotación por diez años más, hasta 2036.

El retraso en la votación se atribuye a la necesidad de un análisis más riguroso de la documentación y a posibles motivos políticos o tácticos.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aplaza una semana la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz debido a la entrega tardía del informe técnico a los consejeros.

La central nuclear de Almaraz (Cáceres) vuelve a la casilla de salida. Al menos debe esperar hasta el próximo miércoles para que los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se reúnan de nuevo y decidan aprobar su continuidad hasta 2030.

El informe técnico clave que se presentó en la reunión del lunes pasado no se votó, porque uno de los consejeros más afines a la coalición en el Gobierno pidió aplazar el dictamen.

"Pasaron la documentación con poco tiempo para su análisis", señalan fuentes internas del organismo regulador a EL ESPAÑOL-Invertia, y ha reclamado más margen para asegurar un examen riguroso.

"El retraso se debe a motivos tácticos o de presión política, porque este aplazamiento retrasa a su vez la obligación del Ministerio para la Transición Ecológica a que se retrate, porque todo apunta a que no hay ninguna razón para que la central continúe operando otros tres años más", añaden.

Desde el entorno del regulador subrayan que la decisión requiere un análisis exhaustivo de la documentación técnica, por lo que consideran necesario disponer de tiempo suficiente para su evaluación.

La convocatoria del pleno, que de forma habitual, tiene lugar los miércoles, se adelantó por razones de agenda del presidente del citado organismo regulador, Juan Carlos Lentijo, al lunes, pero se espera que la próxima semana vuelva al calendario habitual.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente en la publicación del orden del día de la próxima semana.

Compra de uranio

Mientras tanto, la Fábrica de Combustible de Enusa en Juzbado (Salamanca) continuará en funcionamiento durante los próximos diez años, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) haya concedido una nueva autorización de explotación el pasado 6 de julio.

La resolución cierra el procedimiento de renovación del permiso y permite que la instalación mantenga su actividad industrial hasta 2036, al considerar que reúne las condiciones exigidas para operar con seguridad, según adelanta EL ESPAÑOL-Castilla y León.

La decisión del Ministerio llega una vez completada la tramitación prevista para este tipo de instalaciones.

La planta de Juzbado, que supera los cuarenta años de actividad, constituye el principal centro de fabricación de combustible nuclear de la empresa y se sitúa entre las instalaciones más avanzadas de este ámbito.

Pese a que esta concesión del MITECO pudiera dar alguna pista sobre el futuro de Almaraz, el aplazamiento del CSN por parte de uno de los consejeros introduce un nuevo elemento de incertidumbre en torno a Almaraz.

La central es una instalación clave en el sistema eléctrico español y cuyo futuro sigue siendo objeto de atención tanto en el ámbito político como en el energético.

Silencio administrativo

El dictamen del CSN no es un trámite cualquiera. Aunque la decisión última sobre la renovación de la autorización de explotación recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el pronunciamiento del organismo regulador es vinculante (si es negativo) en materia de seguridad y protección radiológica.

Si el CSN no lo valora positivamente, el reactor estará abocado al cese definitivo de su actividad, pero, según ha podido saber este diario, se quiere alcanzar el consenso de todos, aunque podría terminar siendo una votación dividida.

Y si es positivo, y se aprueba por mayoría en el CSN, la pelota estará en el tejado del MITECO, que tendrá un plazo máximo de dos meses para revocar el cierre o no.

La normativa marca seis meses desde que se solicita la renovación de la autorización de explotación de una planta como Almaraz ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, el plazo se paralizó desde que el CSN anunció que iniciaba el estudio de viabilidad técnica, justo cuatro meses después de la solicitud. Por tanto, si hace pública la votación el 15 de julio, el Gobierno tiene otros dos meses más, hasta mediados de septiembre, para tomar una decisión.

"Si no dice nada en ese plazo, se considera silencio administrativo y eso significa que no hay ningún cambio a lo establecido y por tanto, la central se cierra", advierten las fuentes conocedoras.