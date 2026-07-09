Catalyxx obtiene más de 20 millones para construir su primera planta comercial de química de origen biológico

Este avance contribuye a la descarbonización, la seguridad de suministro y la autonomía estratégica de la industria química europea.

La tecnología de Catalyxx permite obtener productos químicos renovables e idénticos a los de origen fósil, pero con mejor perfil de sostenibilidad y compatibles con las infraestructuras industriales existentes.

La compañía lidera el proyecto RenewChem, un consorcio con Arkema y Evonik, que desarrollará la primera producción industrial europea de alcoholes de origen biológico a partir de etanol.

Catalyxx ha obtenido más de 20 millones de euros de subvención europea para construir su primera planta comercial de química de origen biológico en Europa.

La española Catalyxx, compañía tecnológica que combina materias primas de origen biológico con procesos químicos avanzados para producir compuestos idénticos a los de origen fósil, da un paso más en productos de origen biológico.

Ha obtenido una subvención europea de más de 20 millones de euros a través de Renew-Chem, un proyecto insignia seleccionado por la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU).

Esta financiación apoyará la construcción de la primera planta comercial de Catalyxx para la producción de productos químicos de origen biológico en Europa.

Con RenewChem, Catalyxx lidera un consorcio integrado por actores clave de la industria química como Arkema y Evonik, reuniendo a socios industriales, tecnológicos y de innovación de primer nivel de toda Europa.

El consorcio está desarrollando la primera producción industrial europea de alcoholes de origen biológico a partir de etanol, con el objetivo de ofrecer productos químicos drop-in de origen biológico, idénticos a nivel molecular a sus equivalentes de origen fósil y plenamente compatibles con la infraestructura industrial, las aplicaciones y las cadenas de valor existentes.

La participación de Catalyxx, Arkema y Evonik pone de relieve tanto la importancia estratégica del proyecto como la creciente demanda del mercado de soluciones químicas sostenibles de alto rendimiento.

“Este es un hito decisivo para Catalyxx”, afirmó Joaquín Alarcón, CEO de Catalyxx. "Conseguir este nivel de apoyo europeo valida tanto la solidez de nuestra tecnología como la relevancia de nuestra estrategia industrial".

"RenewChem acelerará nuestra transición hacia la producción a escala industrial y llevará al mercado productos químicos de origen biológico que la industria puede adoptar utilizando aplicaciones y cadenas de suministro ya existentes".

"En el actual contexto geopolítico e industrial, reforzar la seguridad de suministro y la autonomía estratégica de Europa en cadenas de valor químicas críticas es cada vez más importante, y creemos que Catalyxx puede desempeñar un papel relevante en esa transición.”

La tecnología patentada de Catalyxx convierte etanol en butanol, hexanol y una mezcla de alcoholes superiores, intermediarios químicos clave utilizados en una amplia variedad de la cadena de valor química, incluyendo recubrimientos, resinas, adhesivos, lubricantes, tensioactivos, productos para el cuidado del hogar y personal, sabores y fragancias, y combustibles sostenibles. Estos productos están diseñados para ofrecer el mismo rendimiento, o incluso un rendimiento mejorado, y la misma compatibilidad que las alternativas petroquímicas convencionales, al tiempo que reducen la dependencia de materias primas fósiles y mejoran el perfil de sostenibilidad de las cadenas de valor químicas.

La concesión de esta ayuda llega en un momento crítico para la industria química europea, que afronta el doble reto de descarbonizar la producción y, al mismo tiempo, preservar la competitividad industrial, la seguridad de suministro y la autonomía estratégica. Al permitir la producción de productos químicos renovables drop-in a escala industrial, Catalyxx aspira a proporcionar una vía práctica para que el sector reduzca su huella de carbono sin requerir cambios en los procesos posteriores.

“Nuestra propuesta de valor es sencilla: los mismos productos químicos que ya utiliza la industria, producidos a partir de carbono renovable y con un perfil de sostenibilidad significativamente mejorado”, añadió Alarcón. “Productos químicos idénticos. Solo que mejores.”

Con este hito, Catalyxx avanza en su misión de ofrecer productos químicos para el siglo XXI: soluciones renovables, descarbonizadas y compatibles para una industria química más sostenible.