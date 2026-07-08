Argelia mueve ficha como socio necesario para la UE con la refinería de Técnicas Reunidas y el gasoducto transahariano

El crecimiento de la demanda interna y el declive de yacimientos maduros presentan desafíos para el futuro energético de Argelia, pese a los nuevos proyectos.

ExxonMobil y Chevron negocian su entrada en Argelia para explorar shale gas, en medio de una ronda de licitación que ofrece zonas con importantes reservas de petróleo y gas.

El gasoducto transahariano, en construcción, permitirá transportar gas nigeriano a Europa a través de Níger y Argelia, compitiendo con el proyecto Nigeria-Marruecos.

Argelia avanza como socio energético clave para la UE con la construcción de la refinería Hassi Messaoud, liderada por Técnicas Reunidas y Sinopec.

Argelia avanza en su objetivo de convertirse en socio energético imprescindible para la UE con varios proyectos que consolidan esa trayectoria, un pódium que lidera y de lejos Estados Unidos, pero camino a desbancar de su posición a Rusia.

Por un lado, la construcción del mayor proyecto de construcción activo en el sector energético argelino, la refinería Hassi Messaoud, que lidera la española Técnicas Reunidas con el 51% (el 49% restante pertenece a la china Sinopec).

Es una nueva instalación, en Haoud El Hamra, diseñada para procesar 5 millones de toneladas al año, equivalentes a unos 110.000 barriles diarios.

"El hecho de que el proyecto esté hoy activo y con socio español en posición dominante es una señal de primera magnitud sobre el estado real de las relaciones bilaterales", señalan fuentes de consultoras energéticas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Sonatrach adjudicó el proyecto inicialmente a un consorcio formado por Técnicas Reunidas y la coreana Samsung Engineering, para después sustituirlo por el otro gigante asiático.

El contrato total ronda los 4.000 millones de dólares y el proyecto está planteado para cumplir estándares europeos de combustibles: gasolina, gasoil, queroseno, GLP y bitumen, además de unidades ambientales como recuperación de aminas, recuperación de azufre y tratamiento de efluentes.

"Es un contrato que pasó a través de un complejo proceso de optimización administrativa, pero que es estratégico para Argelia, con la empresa española bien posicionada", añaden las mismas fuentes.

Gasoducto transahariano

Otra de las patas de la estrategia argelina también ha comenzado a andar. En junio pasado se iniciaron las obras de construcción del tramo del gasoducto transahariano (TSGP) a su paso por Argelia.

Con una capacidad de 30.000 millones de metros cúbicos anuales, en teoría algún día transportará gas nigeriano a Europa a través de Níger utilizando la infraestructura de exportación de Argelia.

El gasoducto de 4.128 kilómetros está diseñado para transportar alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año, aunque rivaliza con otro proyecto que empuja Marruecos al mismo tiempo, el gasoducto atlántico Nigeria-Marruecos, con una capacidad idéntica al argelino pero mucho más largo, con casi 7.000 kilómetros de longitud.

"Es un proyecto por etapas, pero si ese proyecto llega al mar, el gasoducto Medgaz sería un posible nodo receptor, y España se convertiría en la puerta del gas del África subsahariana hacia Europa", continúan las mismas fuentes.

Precisamente, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSOG) acaba de lanzar el informe 'Previsiones de suministro para el verano de 2026', en el que advierte que hay bajos niveles de almacenamiento, situándose en el 28% de su capacidad, muy por debajo respecto a años anteriores.

Por tanto, concluye que será necesario un mayor uso de la infraestructura de gas de la UE y mayores importaciones de gas natural licuado (GNL) que en años anteriores. Se espera que la capacidad de regasificación ayude a compensar esos niveles, pero las importaciones deberán aumentar un 13% con respecto a 2025.

El reabastecimiento de los depósitos podría volverse más complicado en los próximos meses por los diferenciales de precios entre verano e invierno, la eliminación gradual de los contratos a corto plazo de GNL ruso y gas por gasoducto, y la volatilidad de Oriente Medio.

ExxonMobil y Chevron en Argelia

La última pata es la entrada de las estadounidenses ExxonMobil y Chevron en el país, que siguen negociando sus primeros acuerdos de exploración de shale gas en Gara-Timoun.

"Si se materializa, sería la mayor evolución estratégica en la política energética argelina en décadas".

En abril, el Gobierno argelino lanzó la 'Ronda de Licitación 2026' con siete zonas de exploración en Ouargla, Illizi, Touggourt y El Bayadh, con yacimientos de petróleo y gas que, según estimaciones oficiales, contienen cientos de millones de barriles de petróleo y volúmenes significativos de gas.

Los ejecutivos de Sonatrach han descrito el gas de esquisto como el mejor recurso del país y una prioridad estratégica.

Sin embargo, ese futuro tan optimista se ensombrece por el declive natural de los yacimientos maduros y al aumento de la demanda interna, que ahora absorbe aproximadamente el 55% de la producción y crece a más del 5% anual, con el gas suministrando cerca del 99% de la electricidad argelina, según Wood Mackenzie.

El descubrimiento de un yacimiento de gas no se convierte en un activo productivo de la noche a la mañana. Desde la concesión de la licencia hasta la primera producción comercial de gas, suelen transcurrir entre siete y diez años de evaluación, ingeniería, perforación y puesta en marcha de la infraestructura.