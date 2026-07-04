La factura del gas de los hogares con la TUR se encarece un 14% anual por la crisis de Ormuz y la subida al 21% del IVA

A pesar del repunte, los precios regulados siguen por debajo de los máximos de la crisis energética de 2022 y 2023.

El aumento afecta a todos los tramos: TUR 1 sube un 13,3%, TUR 2 un 14% y TUR 3 un 15,5%, siendo más intenso en consumos elevados.

Un hogar medio pagará 103,70 euros más al año, mientras que el impacto varía desde 37,53 euros en hogares pequeños hasta 222,71 euros en chalets.

La factura del gas con la tarifa regulada (TUR) sube un 14% anual, impulsada por la crisis de Ormuz y la recuperación del IVA al 21%.

La TUR (Tarifa de Último Recurso) del gas sube en julio y rompe la racha de descensos, con un impacto de más de 100 euros al año en un hogar medio, según el análisis de Papernest.

La subida se ve además amplificada por la recuperación del IVA al 21%, que encarece la factura final.

La nueva TUR, vigente desde el 1 de julio de 2026, supone el primer repunte tras dos revisiones consecutivas a la baja, y en algunos tramos esto supone un 14% más que en los meses previos.

En la TUR 2, la modalidad más habitual en viviendas con calefacción de gas, el término variable aumenta un 14%, de 3,613034 a 4,119908 céntimos de euros/kWh.

Papernest sitúa el alza anual de la factura en 103,70 euros para un hogar medio con un consumo de 9.000 kWh, que pasa de 40,38 euros al mes a 49,02 euros.

El encarecimiento responde al doble efecto de la subida regulada y del IVA al 21%, recuperado desde el 1 de junio.

Pero la subida no afecta igual a todos los consumidores. Según el estudio, el impacto anual va desde 37,53 euros en un hogar pequeño hasta 222,71 euros en un chalet, con incrementos intermedios de 103,70 euros en un hogar medio y 154,85 euros en una vivienda grande.

Evolución del precio de la TUR de Gas en España (€:kWh) Papernest

En los tramos domésticos, la TUR 1 sube un 13,3%, la TUR 2 un 14,0% y la TUR 3 un 15,5%, mientras que los tramos de mayor consumo registran alzas más intensas, cercanas al 22%.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre. Su actualización se hace siempre que el coste de la materia prima experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% o al entrar en vigor nuevos peajes o cánones.

El gas, lejos del pico

Pese al repunte, Papernest subraya que los precios regulados continúan por debajo de los máximos de la crisis energética de 2022 y comienzos de 2023. De hecho, la tarifa de julio de 2026 figura entre las más baratas de los últimos cinco años para la TUR.1 y la TUR.2.

El estudio atribuye el alza también al incremento del coste de la materia prima, que pasa de 2,141082 a 2,647956 céntimos de euro/kWh, cerca de un 24% más.

Impacto de la revisión de julio en la factura del Gas Papernest

La compañía presenta estos cálculos a partir de los precios oficiales publicados en el BOE y de una metodología que incorpora término fijo, término variable, IEH, alquiler del contador e IVA.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) lleva meses reclamando que "exista la mayor diversidad posible de productos y compañías, para que los consumidores puedan elegir libremente lo que más les convenga", según su presidente Julio César Nieto.

Y para ello propone que la tarifa de último recurso debería centrarse en los consumidores vulnerables, desapareciendo gradualmente para el resto, que debería operar en el mercado libre.

De hecho, defiende que la TUR debería indexarse al MIBGAS por ser más transparentes en los precios, mayor coherencia con el mercado ibérico y mejor asignación de riesgos entre consumidores y comercializadores.

Diferencias de tramos de la TUR

La diferencia entre TUR 1, TUR 2 y TUR 3 es el nivel de consumo anual de gas que cubren dentro de la tarifa regulada. El primero es para consumos bajos, el segundo para consumos medios y el tercero para consumos más altos.