Nuevos cambios corporativos del Grupo Iberdrola: su director financiero, José Sainz Armada, presidente de la filial en España

Sainz Armada es considerado uno de los referentes del sector financiero y energético europeo, y ha recibido varios premios como mejor CFO del sector.

La nueva estructura sigue el modelo de otras filiales internacionales del grupo, donde ejecutivos del grupo presiden las sociedades subholding.

El nombramiento reconoce el papel de Sainz Armada en el crecimiento internacional y la solidez financiera de Iberdrola durante casi 25 años como CFO.

José Sainz Armada ha sido nombrado presidente de Iberdrola España, cargo que compatibilizará con su función de director financiero del Grupo.

José Sainz Armada ha sido nombrado presidente de Iberdrola España, cargo que compatibilizará con sus funciones actuales como director financiero del Grupo.

Su elección supone un reconocimiento al papel de Sainz Armada en la trayectoria sostenida de crecimiento y consolidación internacional de Iberdrola, siempre compatibles con el mantenimiento de la solidez financiera y con una política de dividendo creciente.

A lo largo de casi 25 años como CFO, José Sainz se ha convertido además en uno de los referentes del sector ante los mercados financieros.

Con este nombramiento, Iberdrola España pasa a estar presidida también por un ejecutivo del Grupo.

En línea con el modelo ya implantado en otras sociedades subholding como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (Estados Unidos) y Neoenergia (Brasil), presididas por Ignacio S. Galán, o Iberdrola Energía Internacional, presidida por Hugh Elliott.

Figura clave

José Sainz Armada (Madrid, 1959) es Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y MBA por INSEAD, y cuenta con una amplia carrera en los sectores financiero y energético. Antes de incorporarse a Iberdrola en 2002, ocupó puestos de alta responsabilidad en J.P. Morgan, Argentaria y BBVA.

Lleva desempeñando el cargo de director financiero del Grupo desde hace casi 25 años y ha sido elegido mejor CFO del sector en Europa en diversas ocasiones en premios como los de Institutional Investor, Extel o IR Magazine.

José Sainz es además consejero de ScottishPower, Neoenergia y Avangrid y presidente de Iberdrola Inmobiliaria.