Trump acusa a las petroleras de estafar a los consumidores y ordena investigar los precios de la gasolina

El conflicto en Oriente Próximo paralizó el paso de 1.150 buques con mercancías por Ormuz, valoradas en 125.000 millones de dólares, aunque el tráfico marítimo comienza a reanudarse.

El precio del petróleo Brent cae por debajo de 74 dólares y el WTI baja de 70 dólares, tras el acuerdo de paz provisional entre EE.UU. e Irán y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

El precio de la gasolina en EE.UU. se sitúa en 3,93 dólares por galón, un 13,6% menos que hace un mes, pero aún por encima del promedio estacional de los últimos cinco años.

Donald Trump acusa a las grandes petroleras de no trasladar la caída del precio del petróleo a los consumidores y ordena al Departamento de Justicia investigar el caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a las grandes petroleras de "estafar" a los consumidores por no trasladar a los precios de la gasolina las caídas del coste del petróleo, por lo que ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación al respecto.

"Las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado!", ha criticado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

"En otras palabras, están estafando a los consumidores", ha afirmado Trump para anunciar que ha dado la orden al Departamento de Justicia de investigar de inmediato esta situación.

"¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", ha advertido.

El precio promedio del galón de gasolina se sitúa en 3,93 dólares, un 13,6% por debajo del coste de hace un mes y situándose por debajo del umbral de los 4 dólares por primera vez en tres meses, según los datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), aunque aún se mantiene por encima del promedio estacional de los últimos cinco años.

El precio cae a 74 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de la barrera de los 74 dólares, situándose en su menor valor desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y rozando los niveles previos registrados el 27 de febrero, día anterior al estallido de la guerra.

Así, el Brent ha llegado a marcar los 73,33 dólares a lo largo de la jornada, rondando a las 19.30 horas (hora peninsular) los 73,86 dólares, lo que supone un desplome intradía del precio del crudo de hasta un 3,85%.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en EEUU, se ha hundido por debajo de los 70 dólares por primera vez desde los primeros días de la guerra, con un caída cercana al 4%.

Los precios del crudo continúan su descenso tras el anuncio de un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán que ha puesto fin al conflicto armado y ha permitido la reapertura del estrecho de Ormuz. De esta manera, los precios se sitúan ya en niveles muy similares a los registrados antes de comenzar la guerra.

Las fluctuaciones de los mercados petroleros se convirtieron durante los más de tres meses de duración del conflicto en la tónica general, con fuertes incrementos en el precio del Brent, que llegó a situarse por encima de los 126 dólares por barril.

Washington y Teherán firmaron hace unos días un memorando que contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este miércoles que está previsto que las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán se retomen la semana que viene, tras los recientes contactos mantenidos en Suiza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, ha señalado en rueda de prensa que estos nuevos contactos podrían tener lugar "el lunes o el martes", en referencia al 29 o el 30 de junio, antes de manifestar que estas conversaciones serán acometidas a raíz de los trabajos de los equipos de trabajo pactados en Suiza, según ha recogido la cadena de televisión Aaj TV.

El conflicto en Oriente Próximo ha paralizado en el estrecho de Ormuz a 1.150 buques de carga con mercancías por un valor estimado de aproximadamente 125.000 millones de dólares (110.074 millones de euros), según un informe de Allianz Commercial.

Ormuz, paso clave por el que transita una quinta parte del petróleo y el gas que se consume en el mundo, se ha convertido en el epicentro de la crisis energética global. Todavía el tráfico marítimo no se ha retomado por completo, pero varios petroleros ya han comenzado a transitar.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) informó el martes que pondrá en marcha un plan de evacuación para los 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz en coordinación con los gobiernos Estados Unidos, Irán y Omán, así como el resto de países costeros de la zona y compañías del sector marítimo.