La demanda que pide conexión a la red eléctrica ingresará esta semana a Redeia unos 7.200 millones de euros en "alquiler"

A diferencia de la demanda, los proyectos de generación deben presentar avales económicos, sistema considerado menos oneroso y con plazos prorrogados hasta 2028 para renovables.

Las empresas que no justifiquen su actividad real antes del 22 de septiembre de 2026 perderán sus permisos automáticamente.

El mecanismo busca desbloquear proyectos industriales y evitar la especulación y burbuja de solicitudes, especialmente de centros de datos y proyectos poco realistas.

La nueva Prestación por Reserva de Capacidad exige pagos mensuales a quienes soliciten puntos de acceso y conexión eléctrica, sumando hasta 7.200 millones de euros en 2025.

Nueva etapa para el 'taponamiento' que existe en el mercado de las solicitudes de puntos de acceso y conexión de la demanda eléctrica. Este martes, 22 de junio, arranca la Prestación por Reserva de Capacidad, un mecanismo inédito que funciona como un "alquiler mensual" para quienes hagan una reserva hasta darle un uso real.

Si se llevan a término todos los proyectos que han acaparado las solicitudes, hasta sumar más de 40 GW sólo en 2025, teniendo en cuenta que el RDL 7/2026 fijó el precio inicial en 160.000 euros por MW al mes (y se revisará cada seis meses), da como resultado la friolera de más de 7.500 millones de euros que gestionará Redeia.

Esta doble pirueta normativa busca desatascar los proyectos de descarbonización industrial, pero, sobre todo, poner coto a la posible burbuja de solicitudes impulsada por los centros de datos, pero también por otros proyectos poco realistas.

"Ya veremos en los próximos días que muchas de esas solicitudes se dieron de baja el lunes 21, porque aquellas empresas que no han visto viables sus proyectos han podido renunciar a sus permisos de acceso sin sufrir penalizaciones hasta entonces", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Jorge Antonio González Sánchez, Deputy General Manager en la empresa de servicios energéticos REBI.

No es un fondo perdido. Funciona como un pago anticipado de peajes. Al iniciar la actividad, Redeia devolverá el 100% de lo pagado el primer año y de forma progresiva los siguientes años mediante descuentos en la factura eléctrica.

Boom de solicitudes

El auge de la reindustrialización, el desarrollo de electrolizadores para producir el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos y, sobre todo, los centros de datos (data centers) ha disparado las peticiones de consumo.

Existía un régimen anterior de avales de consumo pero fue derogado por el Real Decreto-ley 7/2026, porque no conseguía contrarrestar el "abuso" de solicitudes de proyectos fantasmas. Hasta hace apenas unos meses, cualquier gran consumidor que quisiera conectarse a la red debía depositar una fianza de 40 euros/kW para tramitar su solicitud.

En el documento publicado por Redeia esta semana se explican los pasos a seguir para iniciar los pagos mensuales del nuevo "alquiler" y de cuánto es la cuantía en función de los megavatios solicitados. A medida que se cumplan los meses, la cuantía se irá incrementando.

La próxima fecha clave en el calendario está fijada para el 22 de septiembre de 2026. Antes de ese día, todas las compañías con potencia adjudicada deberán actualizar y justificar su actividad económica real (código CNAE) ante Red Eléctrica de España (REE) o su distribuidora local.

Cómo funciona

El funcionamiento es sencillo pero implacable: la empresa paga una cuota mensual por cada megavatio reservado.

Si el proyecto es real y avanza, no habrá quebranto económico, aunque aquellas que no cumplan con este trámite burocrático verán cómo sus permisos caducan de forma automática, liberando de inmediato la capacidad de la red.

Por el contrario, si se trata de un proyecto fantasma o meramente especulativo, el promotor se desangrará económicamente mes a mes pagando por una potencia que no utiliza, lo que le obligará a liberar la capacidad para que la aproveche otra industria.

"La penalización por no llevar a cabo los proyectos es altísima, mucho más que en el lado de la generación. El coste financiero que tienen que asumir los promotores es excesivo", opina el experto en energía González Sánchez.

Menos oneroso para las renovables

Si del lado de la demanda ese "alquiler" mensual supone un sobrecoste para poderlo llevar a cabo, en el lado de la generación deben depositar avales, un sistema que al final es menos oneroso.

"Incluso para los proyectos renovables ya con punto de acceso y conexión, el Gobierno alargó los plazos de ejecución y los hitos hasta 2028", puntualiza el responsable de REBI a este diario.

En este caso, los avales están regulados por el Real Decreto 1183/2020 y funcionan bajo el principio de "quien quiere conectar una planta, tiene que demostrar solvencia y cumplir unos plazos", aunque se hayan prorrogado.

Según datos de la web de Redeia, existen 76,4 GW de generación no en servicio con permiso de acceso, que deberían haber depositado 40.000 euros por megavatio reservado, lo que supone que hay retenidos más de 3.000 millones de euros.

Pero se contabilizan hasta 127 GW los permisos de acceso y conexión otorgados y vigentes para instalaciones eólicas y fotovoltaicas, lo que dispararía esos avales hasta los 5.000 millones de euros.

"Es un depósito financiero del que no se puede disponer hasta que finaliza el periodo de ejecución del proyecto, que o bien se pierde si no se cumple, o se devuelve. Es un sistema diferente a la demanda", concluye Jorge Antonio González Sánchez.