Europa ya tiene sustituto para el gas ruso: Rumanía y Polonia preparan sus infraestructuras para el cierre definitivo a Putin

El suministro futuro dependerá de la demanda interna y la capacidad exportadora de Rumanía, así como de la eliminación de cuellos de botella regulatorios en la región.

Rumanía se convertirá en el mayor productor de gas de la UE con el proyecto Neptun Deep, cuyo inicio está previsto para septiembre de 2027.

Polonia liderará la redistribución de gas gracias a su infraestructura marítima y la nueva planta de regasificación de Gdansk, que entrará en funcionamiento en 2028.

Rumanía y Polonia se posicionan como el nuevo eje energético de Europa ante el corte definitivo del gas ruso, previsto para 2027.

Rumanía y Polonia emergen como el nuevo "eje energético" de Europa frente al apagón del gas ruso, que según ha marcado en rojo Bruselas, tiene los días contados cerrando progresivamente hasta el próximo 1 de enero de 2027, como señala el 19º paquete de sanciones por la guerra en Ucrania.

Esta medida se ha visto reforzada y complementada en paquetes posteriores (como el 20º paquete aprobado a inicios de 2026), que amplían los vetos al prohibir también a los operadores europeos la prestación de servicios portuarios o de transbordo para el GNL ruso destinado a terceros países a partir de esa misma fecha de 2027.

Pero ante el miedo de escasez de abastecimiento con el cierre a Rusia, un informe de la consultora ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) revela que ambos países se perfilan como los anclajes de los nuevos corredores de suministro en Europa Central y Oriental tras el fin de los contratos con Moscú.

El cese definitivo de los flujos de gas por gasoducto procedentes de Rusia, prohibido por regulación para finales de octubre de 2027, marcará un punto de inflexión estructural, pero la región de Europa Central y Oriental (CEE) no se quedará a oscuras.

Según este profundo análisis estratégico, Polonia y Rumanía están listas para emerger como los dos grandes pilares y "anclajes" del suministro alternativo en la región.

Corredor Norte y Sur

El informe elaborado por los expertos Paula Di Mattia, Aura Sabadus y Florian Boehnke detalla cómo los balances de gas de la región mejorarán estructuralmente tras la salida de Rusia.

Y sería apoyados en dos rutas clave: el corredor del Norte, liderado por la capacidad de importación de gas natural licuado (GNL) de Polonia, y el corredor del Sur, impulsado por el boom de producción nacional en Rumanía.

Infraestructuras gasistas en Europa del Este ICIS

En el caso de la ruta del Norte, Polonia jugará un papel central en la redistribución de gas hacia el sur del continente. La clave de su estrategia radica en la diversificación de sus infraestructuras marítimas.

A la actual terminal de Świnoujście se sumará en abril de 2028 la puesta en marcha de la nueva planta flotante de regasificación (FSRU) de Gdansk, que añadirá una capacidad de casi 180.000 MWh/día.

Aunque el consumo interno polaco absorberá cerca del 39% de estas nuevas entradas de GNL debido a su transición del carbón al gas, el país aumentará sustancialmente sus exportaciones hacia Eslovaquia y Ucrania.

Además, la integración y unificación de tarifas de la sección polaca del gasoducto Yamal facilitará flujos más flexibles y competitivos desde el oeste hacia el este de Europa.

En el caso de la ruta sur, el factor determinante será el proyecto Neptun Deep en aguas del mar Negro. Con unas reservas recuperables estimadas en 100.000 millones de metros cúbicos (bcm), este yacimiento iniciará sus operaciones en septiembre de 2027 y convertirá a Rumanía en el mayor productor de gas de toda la Unión Europea.

Su incorporación aportará un crecimiento de suministro de unos 8 bcm anuales. El impacto de este proyecto en el mercado europeo dependerá directamente de la postura del gobierno rumano respecto a los derechos de tanteo (preocupación por asignación doméstica).

Dos escenarios futuros

ICIS contempla dos escenarios principales para el año 2028. Un escenario de alta exportación, es decir, que si la demanda interna de Rumanía se mantiene contenida, el país se transformará en un exportador neto destacado, inyectando un superávit de producción de 60.5 TWh hacia Hungría y Ucrania, lo que aliviará las presiones de precios en toda la región.

El otro escenario es de alta demanda. Si se ejecutan los ambiciosos planes nacionales de industrialización (como la reapertura de plantas químicas y de fertilizantes) y la construcción de nuevas centrales eléctricas de gas, Rumanía absorberá una mayor parte de su propio recurso, limitando la exportación y tensionando el balance regional.

El informe de ICIS también advierte de que "la infraestructura por sí sola no es decisiva".

Aunque las conexiones físicas entre países como Italia-Austria, Croacia-Hungría o la ampliación del gasoducto TAP están garantizadas o en vías de expansión, los flujos reales seguirán dependiendo de los fundamentos del mercado, la eliminación de cuellos de botella regulatorios —como los que restringen el paso directo de gas de Rumanía a Ucrania— y las señales de precios.

Pero la conclusión es que, a pesar de los retos logísticos y políticos pendientes, las proyecciones para 2028 confirman que Europa Central y Oriental cuenta con las herramientas y los nuevos aliados necesarios para cerrar definitivamente el grifo ruso sin comprometer su seguridad energética.