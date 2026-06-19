La empresa invierte 2.500 millones de euros en ampliar su refinería de Róterdam, que será la mayor biorrefinería de productos renovables del mundo.

Neste mantiene una alianza estratégica con DHL Group, suministrando más de 800 millones de litros de SAF al año y apuntando a 300.000 toneladas anuales en 2030.

La planta de Róterdam utiliza tecnología propia para transformar aceites usados y grasas residuales en combustibles limpios, especialmente SAF y diésel renovable.

Neste lidera la producción de biocombustibles en Europa y prevé alcanzar 2,7 millones de toneladas anuales en 2027 para convertirse en líder mundial.

Entre terminales de contenedores, plantas químicas y polígonos logísticos del gigantesco e imponente puerto de Róterdam (Países Bajos) emerge la biorefinería de la petrolera finlandesa Neste, la joya de la corona de la compañía en su objetivo de descarbonización.

Ya encabeza la producción de biocombustibles en Europa, con la producción de 1,4 millones de toneladas de productos renovables al año, pero ambiciona llegar a la espectacular cifra de 2,7 millones de toneladas anuales para 2027, y convertirse así en el líder mundial.

Para ello, cuenta con una alianza estratégica con el coloso de la logística mundial DHL Group, al que ya le suministra más de 800 millones de SAF (Combustible Sostenible de Aviación) al año, y con él se ha marcado como objetivo alcanzar las 300.000 toneladas anuales en 2030.

La finlandesa Neste encabeza la producción de biocombustibles en Europa y prevé ser el líder mundial en 2027

Inaugurada originalmente en 2011, la planta de Róterdam se encuentra estratégicamente ubicada en el hub logístico e industrial más grande de Europa, porque así puede recibir materias primas de todo el mundo y exportar el combustible refinado de forma masiva por vía marítima, terrestre y mediante oleoductos conectados directamente con aeropuertos clave.

Actualmente, la refinería está metida de lleno en una transformación masiva. Neste está invirtiendo unos 2.500 millones de euros en ampliar las instalaciones para convertirse en la biorrefinería de productos renovables más grande de todo el mundo, aunque también cuenta con otras tres más en todo el mundo, en Porvoo (Finlandia) y Singapore, y en operación conjunta con Marathon Petroleum en Martinez, California.

Olor a aceite usado

Cuando caminas por sus instalaciones, sorprende por el olor. Del característico de las refinerías convencionales, a petróleo o a gasolina, en la de Róterdam, huele a aceite usado, como si pasearas por la provincia de Jaén donde se multiplican las almazaras de producción de aceite de oliva.

Esto es porque la planta no procesa petróleo crudo. Utiliza la tecnología patentada por la marca NEXBTL para transformar aceites usados y grasas residuales (en más de un 90%, como aceite de cocina usado o grasa animal de desecho) en productos limpios.

10% de SAF en DHL El año pasado, DHL logró una proporción de mezcla del 10% de combustible de aviación sostenible en sus propios aviones, en el marco de sus esfuerzos por aumentar el uso de este combustible y descarbonizar sus operaciones. La empresa logística alemana asegura que es "el nivel más alto en años, posible gracias a sólidas alianzas con proveedores SAF certificados". La empresa tiene como objetivo aumentar la cuota de SAF en el transporte aéreo al 30% para 2030. Las alianzas han desempeñado un papel importante en la creciente participación de DHL en la adopción y el uso de SAF, porque el objetivo es llegar a las emisiones cero netas en 2050.

La gran apuesta de la planta es la producción y comercialización de SAF. Con la nueva legislación europea obligando a las aerolíneas a usar un porcentaje de combustible verde, la capacidad de producción de SAF en Róterdam escalará hasta los 1,2 millones de toneladas al año.

Pero también fabrica diésel renovable. Un combustible sustituto directo del diésel fósil que reduce hasta en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero y se puede usar en cualquier motor actual sin hacer modificaciones.

Y como derivado de ese proceso químico, nafta y propano renovables, que son materias primas limpias destinadas a la industria química para fabricar plásticos y polímeros ecológicos.

A contracorriente

Neste es una de las empresas más interesantes y atípicas del sector energético global. Aunque nació como la compañía petrolera estatal de Finlandia, su plan de descarbonización va a contracorriente de sus homólogas europeas como Shell y BP que han abandonado sus ambiciones climáticas en los últimos años.

"Pese a las decisiones que hayan tomado otras compañías del sector, estamos convencidos que este es el camino que hay que seguir", señalaban los directivos de Neste a la prensa durante la visita a la biorefinería de Róterdam.

A principios de los años 2000 patentó una tecnología llamada NEXBTL, que permite convertir grasas residuales y aceites vegetales en combustibles idénticos a los fósiles, pero con una huella de carbono radicalmente menor.

Hoy en día, el gobierno finlandés sigue siendo su mayor accionista, pero la empresa cotiza en la bolsa de Helsinki y opera a nivel global.