El gas supera los 50 euros/MWh en la UE por el conflicto en Irán, la demanda de Asia y la presión de almacenar para el invierno

Las reservas de gas de la UE están en niveles bajos y se prevé que las incertidumbres geopolíticas, climáticas y regulatorias sigan afectando la seguridad del suministro y los precios.

El alza del gas repercute directamente en la factura eléctrica europea, con estimaciones de un incremento anual de 80-100 euros para los hogares.

La incertidumbre geopolítica, huelgas en la industria y el aumento de la demanda asiática impulsan el precio del gas natural licuado, afectando a los mercados europeos y asiáticos.

El precio del gas en Europa ha superado los 50 euros/MWh debido al conflicto en Irán, la alta demanda en Asia y la presión por almacenar para el invierno.

Antes del conflicto del estrecho de Ormuz, el precio de referencia del gas europeo, el índice holandés TTF, cotizaba a unos 34 euros por megavatio-hora (MWh) y pese a que ha habido cierto equilibrio en estas semanas de atrás, ha roto la barrera de los 50 euros/MWh.

La incertidumbre sobre un cercano acuerdo de paz entre EEUU e Irán sigue sobrevolando Oriente Próximo, mientras que llega la época en que los almacenes de gas de Europa deben comenzar a llenarse para prepararse para el invierno.

Y en este cóctel se añade que en Asia está aumentando también la demanda, no sólo para su calefacción sino porque se mantiene el ritmo de producción industrial.

Morgan Stanley ha echado leña al fuego, pronosticando que los precios del GNL (gas natural licuado) en Asia alcanzarán niveles no vistos en tres años, de unos 25 dólares/mmbtu (millones de unidades térmicas británicas) en el tercer y cuarto trimestre.

Esto implica una prima del 30% sobre la curva de futuros actual, debido a la demanda simultánea de calefacción en Asia y de reposición de existencias en Europa.

Para Vertis, consultora especializada en mercados de carbono, la subida también se ha visto influida porque "los operadores mantuvieron posiciones largas aprovechando la prima geopolítica incluso después de que el intercambio de misiles entre Irán e Israel se calmara, ya que el diálogo sobre amenazas persiste".

Y destaca que los trabajadores de la empresa australiana Inpex LNG se declararon en huelga la semana pasada.

Estos problemas laborales de Inpex son cruciales porque este gigante energético garantiza la seguridad energética del mercado asiático al operar el proyecto Ichthys LNG, una infraestructura que abastece cerca del 10% de todas las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Japón.

E incluso, su producción representa el 2% de la producción mundial de GNL, así que "cualquier huelga prolongada agrava aún más el ya ajustado arbitraje Atlántico-Pacífico", dice Vertis.

Subida de la factura de la luz

El gas y la electricidad están conectados por una cadena que va desde el estrecho de Ormuz hasta la factura mensual de la luz.

Cuando suben los precios del gas, los de la electricidad también lo hacen rápidamente. Las centrales eléctricas de gas consumen aproximadamente entre 1,7 y 1,8 unidades de gas para generar una unidad de electricidad. Por lo tanto, un aumento de 10 euros/MWh en los precios del gas incrementa el coste de la generación marginal entre 17 y 18 euros/MWh.

La consultora Wood Mackenzie señala que la limitada capacidad de combustible en los principales mercados eléctricos europeos implica un aumento del 77% en los precios del gas.

Con estos datos, los analistas estadounidenses de IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) estiman que "un aumento del 60% (20 euros/MWh) en los precios mayoristas de la electricidad con respecto a los niveles anteriores a febrero de 2026 incrementaría la factura eléctrica promedio de los hogares europeos en unos 80-100 euros anuales, con variaciones según el país".

Las fluctuaciones en los precios mayoristas de la electricidad no modifican proporcionalmente las facturas domésticas, dice IEEFA. Los cargos de red, los impuestos y las tasas representan entre el 40% y el 70% de la factura eléctrica típica europea. Sin embargo, una exposición parcial a los precios mayoristas es suficiente para tener un impacto.

Pero frente a Italia o Alemania, muy dependientes de gas, pone a España como ejemplo de cierta independencia energética. "España ha logrado un progreso estructural real: el desarrollo sostenido de la energía eólica y solar ha debilitado la relación entre los precios del gas y la electricidad".

Almacenes de gas en la UE

Más preocupante aún, las reservas de gas europeas comenzaron la temporada de inyección de primavera con un nivel del 28%, muy por debajo del 35% registrado en este mismo periodo de 2025.

La Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) estima que para alcanzar los objetivos de almacenamiento de gas de la UE en 2026 se requiere un aumento del 13% en las importaciones de GNL con respecto a 2025.

Para IEEFA, "esto parece demasiado optimista".

Un escenario con el que coincide la casa de análisis británica ICIS (Independent Commodity Intelligence Services). Señala que los mercados energéticos europeos entran en la segunda mitad del año en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, meteorológica y regulatoria.

"Se prevé que las incógnitas sobre el momento y las implicaciones de la reapertura del estrecho de Ormuz, el impacto potencial de la volatilidad climática vinculada a El Niño y la próxima revisión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE influyan en la seguridad del suministro, la dinámica de precios y el sentimiento del mercado en toda la región", concluye.