Borja Sáez (GreenVolt): "El 70% del autoconsumo en España valora instalar baterías porque se pueden amortizar en 6 años"

España se consolida como líder en generación solar y la gestión eficiente de renovables es clave para reducir la dependencia energética exterior.

GreenVolt está liderando el despliegue de soluciones híbridas con energía solar y almacenamiento, especialmente en el sector industrial español.

Las baterías permiten a las industrias maximizar el ahorro, participar en arbitraje horario y evitar recargos por picos de consumo eléctrico (Peak Shaving).

El 70% de los proyectos de autoconsumo en España valoran instalar baterías, ya que pueden amortizarse en unos 6 años.

Después de vivir sus años dorados con la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, el sector del autoconsumo ha tenido que reinventarse para sobrevivir, y no todas las empresas han corrido la misma suerte.

No es el caso de GreenVolt, un grupo portugués de energías renovables, ahora propiedad del fondo estadounidense KKR, que en España está principalmente enfocado en desarrollar proyectos de autoconsumo.

"En 2022, se produjo una burbuja puntual, fue una locura, la capacidad instalada se multiplicó por cuatro, pero ahora se ha corregido y hay una competencia sana", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Borja Sáez, CEO Spain de GreenVolt Next, la división de autoconsumo de la compañía.

"Y estamos en un punto más allá de la instalación de paneles fotovoltaicos. El 70% de los proyectos nos los piden incluyendo baterías, y salen los números, porque se puede rentabilizar la inversión en unos 6 años, aunque depende de muchas variables", asegura.

"La batería, a diferencia de un parque solar, no es una commodity, un tejado fotovoltaico si está bien instalado va a producir electricidad, independientemente de quién lo haga (con un mínimo de calidad)".

Del backup a los Peak Shaving

Las baterías hibridadas con autoconsumo solar se están consolidando como una vía para maximizar los márgenes en proyectos industriales, pero su rentabilidad no solo depende de hacer de backup de la fotovoltaica cuando no hay sol.

"Hay muchos elementos en el mercado que hacen que ya sean rentables", continúa Sáez.

No solo ayudan a ahorrar en la factura de la luz, también pueden participar en el arbitraje horario "e, incluso, participar en el SRAD, el sistema de respuesta activa de la demanda, y más aún ahora que su precio ha caído entre un 40% y un 50% en los últimos dos años".

"Las industrias, y cada vez más los centros de datos, buscan en el autoconsumo con baterías seguridad del suministro, gestión de microcortes de electricidad e incluso usarlo para Peak Shaving", destaca el experto a este diario.

Las comercializadoras eléctricas penalizan con recargos muy severos a las industrias cuando tienen consumos muy altos en momentos puntuales (los llamados 'excesos de potencia' medidos por los maxímetros).

El Peak Shaving consiste en aplanar o suavizar esos picos de consumo rápido para que la gráfica de demanda de la empresa no supere nunca el límite contratado.

En muchas industrias, los cargos por potencia máxima y sus penalizaciones pueden llegar a representar entre el 30% y el 50% del total de la factura de la luz. De ahí que controlar el Peak Shaving sea una prioridad financiera enorme.

"Se instalan baterías industriales que se cargan por la noche (cuando la luz es muy barata). En el momento del día en que una máquina arranca y se va a disparar el consumo, la batería se descarga para asumir ese esfuerzo, evitando pedirle esa energía extra a la red eléctrica".

"Por eso, la instalación de baterías siempre va acompañada de un servicio de gestión que decide cuándo es el momento óptimo para cargar y descargar o cómo aprovechar el excedente e incluso almacenar más allá de la producción".

"Todavía desconocemos los datos de instalación de autoconsumo con baterías de 2026, pero estoy seguro de que los números nos van a sorprender", asegura.

Generación distribuida

La división de GreenVolt en España está camino de convertirse en uno de los actores más relevantes en la generación distribuida, principalmente para el sector industrial.

La compañía, especializada en soluciones de generación distribuida 100% renovable, está liderando el despliegue de sistemas híbridos avanzados que combinan energía solar fotovoltaica con almacenamiento a gran escala (BESS).

La filial del gigante europeo GreenVolt, que recientemente anunció una vuelta a beneficios récord de 5,3 millones de euros a nivel global, ha reorientado su estrategia nacional para dar respuesta a una demanda crítica: blindar a las fábricas frente a los sobrecostes energéticos.

"Desarrollamos proyectos de biomasa en Reino Unido, pero también somos una utility scale y estamos desarrollando autoconsumo en 12 países europeos, como Irlanda, Italia, Grecia, Rumania, Francia, Alemania o Austria".

En España, destaca el megaproyecto desarrollado en Zaragoza para la compañía Molinos Afau. Se trata de una instalación híbrida que combina 706 kWp de potencia fotovoltaica con un sistema de almacenamiento en baterías de 1,3 MWh de capacidad.

"España siempre se ha quejado de que no tenía recursos energéticos propios, como petróleo o gas, y por eso éramos dependientes del exterior, pero ahora sabemos que por primera vez en la historia somos líderes en generación solar, es un lujo, nos protege como país y como economía".

"Es una ventaja competitiva que no debemos dejar pasar, solo hay que entender que con las renovables y con la generación distribuida gestionar la red es más complejo, y por eso tenemos que hacerlo mejor para aprovechar bien nuestros recursos y dejar de quemar tanto gas", concluye Borja Sáez.