La IA necesita más refrigeración y energía, pero ya hay sistemas que consiguen ahorros de hasta un 53% de agua y alta eficiencia

El campus Lake Mariner de TeraWulf en Buffalo utiliza tecnología que optimiza la eficiencia, reduce el impacto ambiental y opera con un 89% de energía libre de emisiones de carbono.

España cuenta con ventajas competitivas para atraer centros de datos, como su posición geográfica, red de cables submarinos y acceso a energía renovable.

Sistemas de refrigeración líquida de circuito cerrado, como los implementados por Schneider Electric, permiten reducir el consumo de agua hasta un 53% frente a métodos tradicionales.

La inteligencia artificial está impulsando la necesidad de centros de datos más eficientes en consumo energético y de agua.

La expansión de la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo no solo el modelo de los centros de datos, sino también el consumo energético y uso de recursos hídricos, la principal razón por la que se encuentra oposición social en España.

Pero ¿y si existiera un sistema de circuito de refrigeración cerrado, super eficiente, parecido a un radiador de un coche pero de tamaño colosal que redujera ese consumo hasta un 53%?

Es posible. EL ESPAÑOL-Invertia ha visitado el campus Lake Mariner de TeraWulf, en Buffalo (estado de Nueva York, EEUU), donde el gigante francés Schneider Electric y su filial Motivair han completado el despliegue por fases de más de 250 millones de euros en soluciones avanzadas de infraestructura de refrigeración líquida que reducen de forma significativa el consumo de agua frente a sistemas tradicionales.

“No necesitamos consumir agua para operar los centros de datos”, dijo Tuan Hoang, jefe de Tecnología de Refrigeración y Desarrollo de Productos de Schneider Electric, a una sala llena de periodistas en Buffalo.

La refrigeración líquida y el consumo de agua no son lo mismo. “No se necesita agua para refrigerar los centros de datos de IA, solo para la carga y los radiadores, que depende de la energía, el terreno y las necesidades específicas”, apuntaba.

Sistema de refrigeración de Schneider Electric en el campus TeraWulf de Buffalo (Nueva York) que se asemeja a un gigante radiador de coche Schneider Electric

Durante años, la mayoría de los centros de datos dependieron principalmente de la refrigeración por aire. El aire frío circulaba por las salas de servidores para eliminar el calor generado por los equipos informáticos.

Este modelo funcionó razonablemente bien para las primeras generaciones de infraestructura informática empresarial y en la nube, donde las densidades de calor eran menores, pero ya no son las óptimas ni las más eficientes, ahora lo que prima es la refrigeración líquida y con circuito cerrado.

La IA consume más

Las grandes tecnológicas como Google, Amazon o Nvidia están aumentando drásticamente la potencia de procesamiento de datos, especialmente para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Schneider Electric presentó dos escenarios de centros de datos que comparaban la refrigeración por aire con los sistemas de líquido, uno de ellos en Dallas, Texas, y otro en París, Francia. Y las cifras son muy elocuentes.

Interior de una de las naves del complejo de centros de datos de TeraWulf en Buffalo (NY). Schneider Electric

En Dallas, el consumo anual de agua se redujo desde los 382.000 metros cúbicos con refrigeración por aire tradicional a 197.000 metros cúbicos con refrigeración líquida, es decir, una caída del 48%. En París, con un consumo muy inferior, también puede experimentar un ahorro de hasta el 53%, de los 108.000 metros cúbicos actuales a 51.000 metros cúbicos.

Dos regiones con una climatología muy diferente, una cálida y árida, y otra templada, pero donde en ambos casos la refrigeración líquida logró reducir a la mitad, aproximadamente, la demanda anual de agua, sin sacrificar el rendimiento de la refrigeración.

Qué pasa en España

Tomando como modelo climático el de Dallas, pero con una eficiencia previa en el consumo de agua como el de París, ¿podría España competir con otros hubs de centros de datos de IA en consumo energético e hídrico?

"Las altas temperaturas del verano en España no suponen hoy un freno determinante para la inversión en centros de datos", señala a este diario Jordi García, vicepresidente de Secure Power y Servicios de Schneider Electric Iberia.

Un técnico de la fábrica de refrigeración de MotivAir de Schneider Electric en Buffalo (NY). Schneider Electric

"Aunque el clima influye en la eficiencia operativa, la decisión de ubicación depende cada vez más de otros factores estructurales como la conectividad internacional, el acceso a energía de origen renovable o la disponibilidad de suelo o la capacidad de crecimiento".

"En ese contexto, España reúne ventajas competitivas muy relevantes: una posición geográfica estratégica como puerta de entrada entre Europa, América Latina y África, una red de cables submarinos en expansión y capacidad para desarrollar nuevos campus de gran escala", asegura.

"De hecho, estamos viendo cómo operadores internacionales que tradicionalmente invertían en mercados del norte de Europa están ampliando su interés por Iberia por razones de conectividad, disponibilidad de suelo y potencial de crecimiento".

Y la propuesta de Schneider Electric con tecnologías de refrigeración que han reducido significativamente el impacto de las temperaturas exteriores. "El resultado es que la eficiencia operativa de los centros de datos en España sigue siendo plenamente competitiva".

"Mercados como Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París o Dublín han concentrado gran parte de la inversión europea por su elevada interconexión digital. Sin embargo, muchos de estos mercados afrontan actualmente limitaciones crecientes, y nuevos mercados están ganando protagonismo, especialmente la península ibérica".

Proyecto de Terawulf en Buffalo

El proyecto de Schneider Electric en Buffalo reconvierte un antiguo emplazamiento industrial en un campus de 750 MW dedicado a inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC).

Ejemplifica una tendencia creciente: el paso de la refrigeración por aire a sistemas líquidos capaces de gestionar mayores densidades térmicas con menor impacto hídrico y energético.

Vista aérea del campus de centros de datos de TeraWulf en Buffalo (NY). Schneider Electric

La clave está en la eficiencia del circuito cerrado. Además, se monitoriza en tiempo real el rendimiento térmico y se optimiza el uso de recursos, anticipando riesgos y ajustando dinámicamente los sistemas de refrigeración.

Esta capa digital contribuye a minimizar tanto el consumo energético como el hídrico, dos variables cada vez más tensionadas en el despliegue masivo de infraestructuras de IA.

El campus Lake Mariner se beneficia, además, de un suministro eléctrico con aproximadamente un 89% libre de emisiones de carbono, lo que refuerza su posicionamiento como infraestructura de baja huella ambiental.