Moeve ya no se muda: renueva el contrato con Pontegadea para mantener su sede en el Paseo de la Castellana

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Las claves Generado con IA Moeve ha decidido mantener su sede corporativa en el Paseo de la Castellana, en Madrid, tras resolver el contrato que tenía para mudarse al edificio Arroyo. La compañía ha renovado su contrato con Pontegadea para seguir ocupando la Torre Moeve, ubicada en el complejo de las Cuatro Torres. La decisión se produce después de que surgieran divergencias con Monthisa respecto al traslado al edificio Arroyo previsto para el próximo año. La sede de Moeve permanecerá en una zona estratégica, que incrementará su relevancia con el desarrollo de la operación Madrid Nuevo Norte.

Moeve cambia de planes. La compañía energética mantendrá su sede corporativa en el Paseo de la Castellana, en Madrid.

Fuentes conocedoras aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que la decisión se adopta tras resolver el contrato que tenía con Monthisa para mudarse al edificio Arroyo a finales del próximo año.

La compañía ha extendido ya su contrato para mantener su sede social en la conocida como Torre Moeve, en el Paseo de la Castellana 259.

El edificio es propiedad de Pontegadea, y está situado en el complejo empresarial de las Cuatro Torres, en pleno corazón financiero y de negocios de la capital.

Desde la compañía han descartado hacer comentarios al respecto de la operación.

La mudanza al edificio Arroyo, en el madrileño barrio de Arroyofresno, estaba prevista para el próximo año. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que han surgido algunas divergencias entre Moeve y Monthisa que han motivado la resolución del contrato.

De esta manera, Moeve mantendrá su sede en la zona financiera de referencia de la capital. En el futuro, esta posición incrementará su relevancia al estar situada en el corazón de la operación Madrid Nuevo Norte, que transformará la capital y sus infraestructuras tanto a nivel de transporte como dotacionales.

Esta operación, que ya ha comenzado sus obras, pretende convertir la zona en la que está situada la torre Moeve en uno de los mayores hubs empresariales de toda Europa y generará nuevos espacios marcados por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.