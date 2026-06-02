Dolores Sánchez (Alpiq), nueva presidenta de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (Asealen)

Sánchez agradeció el trabajo de los equipos anteriores y resaltó la consolidación de Asealen como una voz de referencia en el sector del almacenamiento energético en España.

La nueva presidenta destacó el papel central que ocupa actualmente el almacenamiento de energía en el debate energético, económico e industrial de España.

La elección de Sánchez se realizó en la Asamblea General de Socios y estará acompañada por Yann Dumont (Reolum), Germán Pacheco (Atlantica) y Arturo Buenaventura (Magtel) como vicepresidentes.

Dolores Sánchez, representante de Alpiq, ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (Asealen), relevando a Yann Dumont.

La Asociación Española de Almacenamiento de Energía (Asealen) ha elegido como nueva presidenta a Dolores Sánchez, representante de Alpiq, quien toma el relevo de Yann Dumont al frente de la organización.

Sánchez fue elegida en la Asamblea General de Socios, y estará acompañada en esta nueva etapa en la Junta Directiva, en calidad de vicepresidentes, por Yann Dumont (Reolum), Germán Pacheco (Atlantica Sustainable Infrastructure) y Arturo Buenaventura (Magtel), informó la asociación.

En su discurso, la nueva presidenta de Asealen destacó que se está en "un momento decisivo" para la transición energética en el país, pero también "en un momento ilusionante", ya pocas veces el almacenamiento de energía "ha ocupado una posición tan central en el debate energético, económico e industrial de España".

Asimismo, Sánchez agradeció el trabajo desarrollado por los equipos directivos anteriores, los socios fundadores y todas las empresas y profesionales que han contribuido al crecimiento de la asociación, consolidando a Asealen "como una de las voces de referencia" del almacenamiento energético en España.