Transición Ecológica reserva una zona minera a favor del Estado para buscar minerales fundamentales en Salamanca

La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 y busca asegurar el suministro de materias primas críticas para la economía europea.

Los trabajos, ejecutados por IGME y Hunosa durante un mínimo de tres años, incluirán estudios geofísicos, geoquímicos y planes de restauración del entorno.

La reserva minera permitirá explorar y recuperar materias primas estratégicas como estaño, wolframio, niobio, tántalo, litio, berilio y molibdeno, esenciales para la industria tecnológica y energética.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reservado la zona minera de Morille (Salamanca) a favor del Estado para investigar minerales fundamentales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reservado la zona minera de Morille (Salamanca) a favor del Estado, en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la reserva acogerá trabajos de investigación minera de materias primas fundamentales o estudios para su posible recuperación en residuos mineros. Estas materias primas se caracterizan por su elevada importancia estratégica para la economía europea y por el alto riesgo asociado a su suministro, informó el Ministerio.

En la actualidad existen contadas reservas a favor del Estado, como la de Agua Blanca, en Badajoz, de níquel-cobre, o la de Pinoso, en Alicante, de sal gema.

Las reservas mineras a favor del Estado son zonas designadas para proteger, investigar o explotar recursos minerales de alto interés estratégico, económico y social.

Estas reservas pueden ser de varios tipos: especiales, provisionales (para la exploración minera) o definitivas (para la producción de minerales), y las puede gestionar directamente el Estado, una empresa a través de concurso público o un consorcio entre el Estado y una empresa.

La pasada semana, el Ministerio ya procedió también a la reserva de la zona minera de San Silvestre de Guzmán (Huelva) a favor del Estado en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, para buscar minerales fundamentales.

El IGME y Hunosa llevarán a cabo los trabajos durante un período mínimo de tres años. Durante 2026 se redactarán los proyectos de ingeniería y geología, junto con los planes de restauración, que se presentarán al Ministerio para su tramitación.

Los trabajos contemplarán vuelos geofísicos, recogida de muestras superficiales, campañas geoquímicas (rocas y arroyos), geofísica terrestre, calicatas y sondeos; junto con las medidas necesarias para la protección del medio.

La reserva de Morille, situada en uno de los principales dominios geológicos del Macizo Ibérico, tiene una superficie de 9.293 cuadrículas mineras. En ella las investigaciones estarán orientadas al estudio de recursos minerales como estaño, wolframio, niobio, tántalo, litio, berilio y molibdeno.

Estos minerales son fundamentales para la industria metalúrgica, la electrónica, las tecnologías limpias, la producción de energías renovables, la fabricación de componentes industriales avanzados y otros usos clave vinculados a la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica.