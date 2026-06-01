Los acreedores por las primas de las renovables subastan la sede del Instituto Cervantes en Utrecht

Tribunales de otros países como Reino Unido, Australia, Singapur y Bélgica también han dictado resoluciones contra España por el incumplimiento de pagos a fondos internacionales.

La deuda total de España con estos inversores por los recortes a las renovables supera los 2.315 millones de euros, y los acreedores continúan buscando embargar activos españoles en el extranjero.

El edificio, valorado en unos 10 millones de euros, será subastado públicamente para saldar parte de la deuda con los acreedores internacionales.

La justicia holandesa ha ejecutado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht debido a impagos del Gobierno español relacionados con las renovables.

El conflicto por los recortes a las primas de las renovables le acaba de costar a España uno de sus grandes emblemas culturales en el exterior. La justicia holandesa ha ejecutado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht.

Los acreedores internacionales ya han tomado posesión efectiva del inmueble. No hay marcha atrás: el edificio va directo a subasta pública para pagar las deudas del Gobierno español.

Los abogados de los fondos de inversión se han presentado en el palacete para cerrar los trámites legales. Es un paso más en su estrategia para recuperar el dinero. Los demandantes denuncian que España lleva años incumpliendo los laudos y las sentencias internacionales.

Se vende

La ley de los Países Bajos es muy estricta con los impagos comerciales. Sus tribunales permiten dar plenos poderes a los encargados de la ejecución. Pueden tomar el control de los bienes embargados y venderlos para saldar las deudas. Los acreedores confirman que los trámites para la subasta ya están en marcha.

El edificio está valorado en unos 10 millones de euros. Su precio se debe a su valor arquitectónico y a su excelente ubicación en una de las zonas más caras de Utrecht. Cuando se complete la venta, los nuevos dueños tendrán plena disponibilidad del inmueble. El desalojo estará garantizado por las leyes locales.

Los inversores aseguran que siempre han intentado negociar con Madrid. Sin embargo, recuerdan que los recortes a las renovables se hicieron hace más de una década. Siguen sin cobrar las indemnizaciones de los tribunales internacionales y por eso han lanzado este plan de embargos.

Cacería de activos en todo el mundo

El frente holandés es solo el último golpe de una ofensiva global contra el patrimonio del Estado español.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

La deuda total de España con estos inversores supera los 2.315 millones de euros. Los fondos ya han advertido de que no van a parar. Seguirán buscando y embargando bienes españoles en cualquier país que tenga leyes eficaces para hacer cumplir las sentencias.

El monto principal asciende a 1.754,7 millones, pero se incrementa en otros 545,6 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas...

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a su Tribunal Supremo que rechace el último recurso de España. Si el juez lo acepta, se blindarán de forma definitiva fallos favorables a los fondos por valor de 700 millones de dólares.

También los tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur han dictado resoluciones firmes que obligan a España a pagar los laudos arbitrales. Además, la justicia belga retiene de manera preventiva unos 250 millones de euros en cuentas judiciales ligadas a estos litigios.