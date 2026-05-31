Naturgy, ya sin Blackrock y CVC, se libera y prepara un futuro de más crecimiento industrial y menos "pro-dividendos"

La compañía busca posicionarse como un actor clave en la transición energética europea, apostando por un crecimiento más dinámico y sostenible.

El capital flotante (free float) de la compañía podría alcanzar el 46%, lo que le otorga mayor liquidez y flexibilidad en la toma de decisiones.

Naturgy inicia una nueva etapa tras la salida de BlackRock y CVC, eliminando la presión de los fondos financieros sobre su estrategia.

Habrá que mirar con atención los próximos pasos de la gasista española Naturgy, que encara nueva etapa tras la salida de dos de sus grandes accionistas financieros, BlackRock y CVC, en menos de tres meses, que eliminan la presión cortoplacista típica de fondos con horizontes de 3-5 años.

La mayor gestora de fondos del mundo vendió el 11,2% que le quedaba la semana del 11 de marzo pasado en una operación valorada en casi 3.000 millones de euros, y ahora es el turno del 13,8% de CVC, un movimiento que redefine el equilibrio de poder dentro de la compañía y abre la puerta a un cambio de rumbo estratégico.

Con estos movimientos, la energética, que hasta ahora ha tenido entre sus prioridades la retribución al accionista, busca ahora reforzar su perfil industrial y acelerar su crecimiento en negocios clave de la transición energética.

"Por el momento, la colocación de las participaciones de los fondos al 'menudeo', es decir, a minoritarios, permite que Naturgy pueda llegar a tener ahora un free float (capital flotante) de alrededor del 46%", señalan fuentes conocedoras de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Esto le permite a la compañía tener más liquidez, se pueden comprar y vender más acciones en el mercado y, por tanto, tener más ligereza a la hora de tomar decisiones", añaden.

Con la salida de CVC, solo quedan IFM, 15,5%, y Criteria Caixa 28,5% como máximos accionistas, seguidos de Sonatrach, 4,1% y Corporación Financiera Alba, 5%.

"Es difícil ver que IFM intente adquirir más acciones, ahora que su precio ha subido hasta los 29 euros, y ha conseguido el objetivo de tener tres sillones en el consejo de administración".

La progresiva desvinculación de fondos de inversión con una clara vocación financiera marca un punto de inflexión en la historia reciente del grupo. Durante años, la presencia de estos actores condicionó en gran medida la política corporativa de Naturgy, con un foco notable en la generación de caja y en el reparto de dividendos.

"Aunque aún le queda mucho camino para llegar a modelos como el de Iberdrola, con un free float de 87,01%, o el de Repsol, que ronda el 88,8% de su capital social".

Más crecimiento industrial

Ese enfoque, si bien atractivo para el inversor, limitaba en cierto modo la capacidad de la compañía para acometer inversiones de mayor riesgo o con retornos a más largo plazo.

Con este nuevo escenario, Naturgy gana margen para redefinir sus prioridades.

Fuentes del sector apuntan a que la compañía podría intensificar su apuesta por el desarrollo de renovables, la electrificación y nuevas infraestructuras energéticas, en línea con las exigencias regulatorias europeas y la creciente presión por la descarbonización.

La compañía ya había iniciado este viraje en su último plan estratégico, pero ahora dispone de mayor flexibilidad para profundizar en él.

En paralelo, el cambio en la estructura accionarial podría favorecer una gobernanza más alineada con objetivos industriales que puramente financieros. La presencia de accionistas con una visión más estratégica o institucional permitiría a Naturgy adoptar decisiones con un horizonte temporal más amplio, alejándose de la lógica cortoplacista que suele caracterizar a los fondos de inversión.

No obstante, este giro no está exento de riesgos. El mercado seguirá exigiendo disciplina financiera y visibilidad en la generación de ingresos, especialmente en un contexto de elevada volatilidad energética y tipos de interés todavía elevados.

Además, el éxito de esta nueva etapa dependerá en gran medida de la capacidad de la compañía para ejecutar sus planes de inversión sin deteriorar su perfil crediticio.

Transición energética

En cualquier caso, la salida de BlackRock y CVC simboliza algo más que un simple cambio accionarial: representa la oportunidad para que Naturgy redefina su identidad en plena transición energética.

De consolidarse este giro, la compañía podría dejar atrás su etiqueta de valor defensivo centrado en dividendos para posicionarse como un actor más dinámico en el nuevo mapa energético europeo.

La compañía destinó 2.142 millones de euros en 2025 a inversión, con un cambio significativo en la ponderación, en redes el 47% de la inversión (1.007 millones) frente al 40% en 2024 y en renovables el 36% de la inversión (771 millones) frente al 44% en 2024.

"Se buscarán oportunidades en redes de electricidad y gas tanto en España como en otros países, al ser activos regulados con retorno más estable, activos renovables en operación y una mayor apuesta por el crecimiento industrial de la compañía", concluyen las fuentes consultadas por este diario.