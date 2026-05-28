Bruc cierra financiación por 370 millones con Santander y Sabadell para 659 MW solares con almacenamiento

Se prevé que las plantas estén operativas en 2027, abasteciendo a 321.000 hogares y evitando la emisión anual de más de 358.000 toneladas de CO₂.

El préstamo tiene calificación de green loan por cumplir criterios ESG, y las plantas contarán con PPAs con compradores de primer nivel.

La financiación permitirá hibridar las plantas solares con sistemas de baterías BESS de 1,6 GWh, aumentando la eficiencia y flexibilidad del sistema eléctrico.

BRUC ha cerrado una financiación de 370 millones de euros con Banco Santander y Banco Sabadell para construir 659 MW en plantas solares con almacenamiento en Aragón.

El productor independiente de energía renovable en España, BRUC, avanza para cumplir su plan de negocio con un acuerdo de financiación por importe de 370 millones de euros con Banco Santander y Banco Sabadell a partes iguales.

Estos recursos permitirán afrontar la construcción de plantas de generación de energía solar fotovoltaica que suman 659 megavatios (MW), así como su hibridación con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) con una potencia de 1,6 gigavatios/hora (GWh).

La financiación acordada tiene la calificación de green loan, dado que las entidades han tomado en consideración los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).

Las dos entidades financieras han actuado como underwriters, bookrounners y MLAs (Mandated Lead Arrangers o aseguradoras principales). El Banco Santander ha actuado como coordinador y financial advisor y el Banco Sabadell como hedging coordinator (estrategias de cobertura).

Ambas entidades han actuado, a su vez, como green loan coordinadors (coordinadores de Préstamos Verdes).

Las plantas cuya construcción será financiada por estos fondos están ubicadas en la comunidad de Aragón. Todas ellas contarán con un PPA (Power Purchase Agreements) acordados con compradores de primer nivel.

Una vez que las plantas entren en operación, previsiblemente a lo largo de 2027, generarán la energía equivalente al consumo de 321.000 hogares al año y evitarán la emisión de más de 358.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente.

El consejero delegado de BRUC, Luis Venero, agradece a las entidades financiadoras “su apoyo y su confianza en el plan de negocio, la visión de largo plazo y la estrategia centrada en lograr la mayor eficiencia de las plantas mediante la hibridación, fundamentalmente con baterías”.

Asimismo, destaca que “la integración de sistemas de almacenamiento BESS en estos proyectos pone en valor nuestra apuesta por aportar flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico, contribuyendo de forma directa a incrementar la independencia energética y a ofrecer a la industria un suministro energético asequible y sostenible”.