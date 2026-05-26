REE incorpora a su información del sistema eléctrico la hibridación, que suma ya 1,6 GW de potencia instalada

Actualmente, se monitorizan tres tipos de instalaciones híbridas: enteramente renovable, renovable con almacenamiento y renovable con térmica no renovable.

REE ofrece la información en su web, e-sios y la app redOS, permitiendo filtrar por tipo de combinación y comunidad autónoma.

El 86% de la potencia híbrida corresponde a la combinación de varias tecnologías renovables.

Red Eléctrica de España (REE) publica datos sobre la potencia instalada de instalaciones híbridas en su sistema eléctrico, alcanzando ya más de 1,6 GW.

Red Eléctrica de España (REE) publica desde este miércoles en sus plataformas información sobre la potencia instalada que se conforma de manera híbrida.

Prevé además completarla en los próximos meses con información de la energía producida por este tipo de instalaciones.

La potencia instalada nacional híbrida alcanza ya un valor de más de 1,6 gigavatios (GW), de los cuales casi el 86% corresponde a hibridación de varias tecnologías renovables.

La información se puede consultar en plataformas web como la sección de Datos de la web de Red Eléctrica, la web pública de e-sios y en la aplicación para dispositivos móviles redOS, informó la compañía.

Red Eléctrica señaló que la publicación de estos nuevos indicadores refleja su compromiso "con la mejora continua de la información que ofrece sobre el sistema eléctrico español". En 2025 ya se incorporó información sobre almacenamiento y autoconsumo.

Una instalación híbrida es aquella instalación de producción de electricidad que combina diversas tecnologías, siempre que, al menos, una de ellas utilice una fuente de energía primaria renovable o incorpore almacenamiento.

Para realizar esta labor de publicación, Red Eléctrica ha incluido en el procedimiento de operación 3.1 una clasificación de los cinco tipos posibles de combinaciones de instalaciones híbridas.

Una de ellas enteramente renovable; otra renovable con térmica no renovable; también renovable con almacenamiento, térmica no renovable con almacenamiento y renovable con térmica no renovable y con almacenamiento.

De estos cinco tipos, el operador integra ahora series de datos de potencia de los tres tipos en servicio en este momento en el sistema eléctrico español: enteramente renovable; renovable con almacenamiento; y la combinación de renovable con térmica no renovable.

Los datos disponibles se presentan por dichos tipos y también por tecnología primaria, permitiendo además filtrarlos por sistemas eléctricos y comunidades autónomas. Las series se inician en junio de 2024.