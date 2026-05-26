La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas a una empresa energética sin desvelar en España

De confirmarse la infracción, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de su volumen de negocios del año anterior.

Estas prácticas podrían suponer un abuso de posición de dominio y constituir una infracción grave de la legislación de competencia.

Las inspecciones se realizaron entre el 18 y el 21 de mayo en la sede de la compañía, cuyo nombre no ha sido revelado.

La CNMC investiga a una empresa energética en España por posibles prácticas anticompetitivas, como precios excesivos y negativa de acceso a infraestructuras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, consistentes en la aplicación de precios excesivos y la negativa de acceso a infraestructuras energéticas.

Una actuación que podría suponer un abuso de posición de dominio, según ha informado el regulador.

En un comunicado, el organismo presidido por Cani Fernández indicó que, entre los pasados días 18 y 21 de mayo, realizó una inspección en la sede de una empresa del sector energético -sin precisar el nombre de la compañía.

La decisión se tomó en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia.

El regulador señaló que, en caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en estos mercados, "constituirían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

No obstante, la CNMC añadió que las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y "no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad".

De todas maneras, si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.