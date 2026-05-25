Industria lanza ayudas por casi 12 millones para abaratar la factura energética de la industria electrointensiva

Estas ayudas forman parte del Estatuto de Consumidores Electrointensivos y pretenden evitar cierres y mantener cadenas de valor y empleo en zonas industriales.

El objetivo es mejorar la competitividad y reforzar la capacidad industrial y el empleo en sectores como químico, siderúrgico, papelero, refino o metalúrgico.

Las ayudas buscan compensar cargos de la factura energética, especialmente en sectores donde la electricidad supone entre el 20% y el 60% del coste de producción.

El Ministerio de Industria y Turismo ha lanzado ayudas por 11,9 millones de euros para el sector electrointensivo.

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado una nueva convocatoria para la concesión de ayudas al sector electrointensivo por un importe de 11,9 millones de euros.

Se destinan a compensar cargos de la factura energética para la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares.

En un comunicado, el gabinete dirigido por Jordi Hereu indicó que el objeto de estas ayudas es establecer un mecanismo de compensación a los consumidores electrointensivos pertenecientes a sectores definidos en el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre.

La legislación incluye a una serie de empresas en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional.

En concreto, estas ayudas, que están enmarcadas en el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, tienen por objetivo mejorar la competitividad del sector industrial.

Pero también reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento "donde es necesario reindustrializar España para hacer frente a los retos surgidos por las guerras de Ucrania e Irán", añadió el Ministerio.

Las ayudas compensan cargos de la factura energética, lo que reduce de forma directa sus costes operativos.

Esto es especialmente relevante en sectores donde la electricidad puede representar entre un 20% y un 60% del coste total de producción, como las empresas químicas, siderúrgicas, papel, refino o metalúrgicas.

La industria electrointensiva concentra miles de empleos directos e indirectos. Al reducir costes y evitar cierres, las ayudas contribuyen a mantener el empleo cualificado, a sostener cadenas de valor regionales y a evitar impactos socioeconómicos en zonas industriales.