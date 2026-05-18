Solaria dispara un 50% su beneficio a marzo, hasta 80,36 millones de euros

Solaria completó una ampliación de capital y venta de autocartera por 300 millones de euros y busca posicionarse como socio estratégico de grandes operadores tecnológicos e industriales en Europa.

La compañía mantiene un margen Ebitda del 94% y cerró el trimestre con 2.550 millones de euros en activos y 770 millones en patrimonio neto.

Los ingresos totales del grupo crecieron un 49%, alcanzando los 120,4 millones de euros entre enero y marzo.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 80,36 millones de euros en el primer trimestre, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior.

Solaria obtuvo un beneficio neto de 80,36 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 50% con respecto a las ganancias de 53,44 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía.

Los ingresos totales del grupo de renovables en el periodo de enero a marzo alcanzaron los 120,4 millones de euros, con un crecimiento del 49% frente a los tres primeros meses de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía en este primer trimestre ascendió a 113,24 millones de euros, con un aumento del 53% con respecto a hace un año, y mantiene un margen Ebitda del 94%.

Solaria destacó que estos resultados confirman "la fortaleza del modelo de su negocio, su elevada capacidad de generación de caja y su posición como una de las compañías energéticas con mayor rentabilidad operativa del sector".

Además, la empresa cerró el trimestre con un activo total de 2.550 millones de euros y un patrimonio neto de 770 millones de euros, un 9% más que a cierre de 2025.

Asimismo, a finales del pasado mes de abril, la compañía completó una operación de ampliación de capital y venta de autocartera por 300 millones de euros, reforzando su balance y su capacidad para acelerar nuevos proyectos de crecimiento.

A este respecto, Solaria está acelerando su posicionamiento como plataforma energética para el crecimiento de la infraestructura digital y los centros de datos en Europa y considera que el crecimiento de los hyperscalers y la digitalización europea impulsarán una fuerte demanda estructural de energía en los próximos años.

Socio estratégico

De esta manera, con una combinación de energía renovable, suelo, acceso a red y capacidad de ejecución, el grupo apuesta por "convertirse en un socio estratégico de grandes operadores tecnológicos e industriales".

El consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, consideró que la compañía ha comenzado 2026 "con unos resultados excelentes", creciendo "con fuerza, manteniendo márgenes líderes y reforzando su balance para entrar en una nueva etapa de crecimiento".

"La infraestructura digital y los centros de datos van a impulsar una transformación sin precedentes en la demanda energética europea. Solaria quiere ser uno de los actores clave de esa transformación", dijo.