Técnicas Reunidas gana 14,8 millones hasta marzo, un 46% menos, por el conflicto de Oriente Próximo

La empresa prevé para 2026 unas ventas superiores a los 6.500 millones de euros y un margen Ebit subyacente mayor al 5%, excluyendo el impacto extraordinario del conflicto.

La cartera de pedidos descendió un 38% hasta los 9.211 millones de euros, tras haber alcanzado un récord histórico el año anterior.

Los ingresos crecieron un 21%, alcanzando los 1.583 millones de euros, uno de los mayores niveles trimestrales de ventas de su historia.

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto de 14,8 millones de euros en el primer trimestre, un 46% menos que el año anterior, debido al conflicto en Oriente Próximo.

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto de 14,8 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 46% inferior a la del mismo periodo de 2025, en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Próximo, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, sus ingresos crecieron un 21%, hasta los 1.583 millones, lo que supone uno de los niveles de ventas trimestrales más altos de su historia.

El resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 31 millones entre enero y marzo, lo que representa un decrecimiento del 37% con respecto a la cifra del primer trimestre de 2025, mientras que el margen Ebit sobre ventas alcanzó el 2% frente al 4,3% del mismo periodo del año anterior.

La cartera de pedidos de Técnicas Reunidas ascendió, a cierre de marzo, a 9.211 millones de euros, un 38% menos que en el primer trimestre de 2025, cuando llegó a "la cifra más alta jamás registrada" por la compañía. Las adjudicaciones durante este período alcanzaron los 88 millones.

En concreto, desde principios de 2026, Técnicas Reunidas ha sido adjudicataria de varios proyectos de diseño de ingeniería de fase inicial (FEED por sus siglas en inglés), como la fase 2 del proyecto Coastal GasLink para LNG Canada o el de descarbonización a ArcelorMittal para su planta siderúrgica de Dunkerque (Francia).

La posición de caja neta de la compañía descendió hasta los 360 millones de euros al cierre de marzo, frente a los 423 millones de un año antes y los 332 millones de euros de finales de 2025.

"Nuestros resultados trimestrales se han visto inevitablemente afectados por el conflicto en curso en Oriente Medio. Creemos que es esencial abordar estas interrupciones temporales con transparencia y prudencia mientras persistan las incertidumbres actuales (...) Más allá de estas perturbaciones a corto plazo, seguimos siendo muy optimistas respecto al futuro próximo. El entorno actual también está dando lugar a nuevas oportunidades", ha destacado el presidente ejecutivo de la compañía, Juan Lladó, que ha asegurado que la empresa no ha sufrido ninguna cancelación de proyectos.

La previsión actual de la empresa para 2026, y como consecuencia de la provisión de 45 millones de euros registrada en relación con el impacto extraordinario del conflicto en Oriente Medio, es conseguir unas ventas por encima de los 6.500 millones de euros y un margen Ebit subyacente superior al 5%.

Por último, la firma, cuyas acciones caían cerca de un 4% cercanas las 10.30 horas, hasta 29,96 euros, ha explicado que la rentabilidad prevista se presenta en términos subyacentes para excluir dicho impacto.