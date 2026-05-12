Repsol recibe el primer petrolero de Venezuela como pago por el gas que produce en el país caribeño

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela alcanza los 45.000 barriles brutos diarios y la empresa prevé aumentarla hasta un 50% en un año.

Repsol y Eni operan conjuntamente Cardón IV y han definido mecanismos de pago basados en la asignación progresiva de cargamentos de crudo.

El acuerdo estratégico con el Gobierno de Venezuela y PDVSA busca asegurar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV.

Repsol ha recibido en España el primer cargamento de crudo venezolano como pago por el gas producido en el activo Cardón IV.

Repsol ha recibido el primer barco con crudo procedente de Venezuela llegado a España como pago por el gas que se produce en el activo Cardón IV, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno del país caribeño, en el marco de la licencia general emitida por la Administración de Estados Unidos.

En concreto, este acuerdo estratégico firmado con el gobierno de Venezuela y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en el activo Cardón IV.

Opera de manera conjunta con la italiana Eni, y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de crudo.

En marzo, Repsol y Eni firmaron un acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV -participado al 50% por las dos compañías- y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones.

La firma de estos acuerdos tuvo lugar después de la emisión de la Licencia General No. 50A (GL 50A) por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de Donald Trump, que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela con el gobierno venezolano, PDVSA y sus entidades afiliadas.

También, a mediados de abril, el grupo español firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sujeto al cumplimiento de condiciones.

Le permitía retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire(60% PDVSA y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023.

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.

El grupo, tal y como ha anunciado su consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en reiteradas ocasiones, está preparado para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses.

Incluso triplicarla en los próximos tres años, si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.