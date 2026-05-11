Constructoras, una filial de Capital Energy, Iberdrola y Naturgy, premiados con ayudas para bombeo hidroeléctrico

La selección priorizó la viabilidad económica, el impacto en la red, la innovación y la contribución a la transición justa, dejando fuera otros proyectos por falta de presupuesto o puntuación suficiente.

Las instalaciones seleccionadas se ubican en Galicia, Asturias, Extremadura y Cataluña y buscan impulsar el almacenamiento eléctrico para respaldar la integración de renovables.

El Gobierno ha concedido 165 millones de euros en ayudas para siete proyectos de centrales hidroeléctricas de bombeo en España.

Una de las grandes carencias de la transición energética en España es la falta de almacenamiento para el exceso de capacidad renovable, que está provocando precios negativos (en las horas solares del día) o curtailments (vertidos por congestión de los nudos o por exceso de producción).

Pero España cuenta con un gran potencial de convertirse en la gigabatería de Europa gracias a los sistemas de bombeo hidroeléctrico. Para ello, el Gobierno ha lanzado varias convocatorias para conceder ayudas a su desarrollo y en esta última se han otorgado 165 millones de euros para siete diferentes proyectos.

La gallega Tagsa, Iberdrola, Naturgy, MOWE (antes Villar Mir Energía), Amaranta Energy (una filial de Capital Energy) y la constructora cordobesa Magtel son las agraciadas para sus proyectos de centrales hidroeléctricas de bombeo

El IDAE ha dado un nuevo paso en la segunda convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible con siete iniciativas.

El procedimiento deja fuera otras propuestas por falta de puntuación suficiente o por agotamiento del presupuesto disponible, en una convocatoria especialmente competitiva por el tamaño de las instalaciones y el volumen de inversión asociado.

Galicia, Asturias, Extremadura y Cataluña

Entre los proyectos mejor situados figura la Central Hidroeléctrica de Bombeo de Meirama, en Cerceda (A Coruña), de Tasga, que encabeza la lista con 72,696 puntos y una ayuda propuesta de 30,01 millones de euros.

Le sigue Los Guájares de MOWE, en Granada, con 70,828 puntos y una subvención propuesta de 23,07 millones. También reciben respaldo en esta fase Torrealii de Iberdrola, en Alcántara (Cáceres), con 5 millones.

Solicitudes ADMITIDAS PARA LAS QUE SE PROPONE la concesión de ayuda en la fase de Evaluación y selección de solicitudes IDAE

Las otras son Belesar III de Naturgy, en Lugo, con 48 millones, y CHR Baells (PAHE), en Barcelona, con 6 millones. La presencia de CHR Baells (PAHE) resulta especialmente relevante desde el punto de vista empresarial, ya que corresponde al expediente de Amaranta Energy, una filial de Capital Energy.

Ese proyecto queda así incluido entre los seleccionados provisionalmente, aunque con una ayuda relativamente modesta en comparación con su capacidad técnica: 545 MW de potencia de turbinación y 4.290 MWh de almacenamiento.

Y Grandas de Salime de Magtel, en Asturias, con 45 millones. Por último, está el Bombeo Reversible La Barca, también de Magtel y también en Asturias, que obtiene una ayuda parcial de 7,92 millones sobre los casi 50 millones solicitados.

En el caso de este último proyecto en Asturias de la constructora cordobesa de los hermanos López Magdaleno, el IDAE opta por una concesión parcial, lo que sugiere que el proyecto sí entró en el reparto final de puntuación, pero se vio limitado por el techo presupuestario de la convocatoria.

Qué busca la convocatoria

El bombeo reversible es una tecnología de almacenamiento eléctrico de gran escala que permite almacenar energía en forma de agua embalsada y devolverla al sistema cuando la demanda lo requiere.

Su papel es clave en un sistema cada vez más dominado por la eólica y la fotovoltaica, tecnologías variables que necesitan respaldo y capacidad de gestión para mantener el equilibrio entre generación y consumo.

Por eso, la convocatoria no premia solo la potencia o el tamaño de los proyectos, sino también su contribución técnica a la red, su viabilidad y sus externalidades sociales y territoriales.

Según el documento, la valoración se estructura en cuatro grandes bloques: viabilidad económica, características técnicas habilitadoras para la integración de renovables, viabilidad del proyecto y externalidades.

Esto explica por qué algunos proyectos con dimensiones muy relevantes no quedan necesariamente en cabeza. Además de la escala, el IDAE valora aspectos como la inercia, la capacidad de almacenamiento por MW, el black start (la capacidad de arrancar sin suministro eléctrico, como en el caso de apagón), el grado de innovación o el impacto en municipios de reto demográfico y de transición justa.

Proyectos que quedan fuera

La propuesta también recoge cuatro expedientes admitidos que no reciben ayuda por agotamiento del presupuesto. Se trata de la central reversible de Dehesa de Ganaderos, en La Muela (Zaragoza); el bombeo de As Pontes, en A Coruña; CHR Retamar, en Puertollano (Ciudad Real); y el proyecto de Monte da Ruña, en Mazaricos (A Coruña).

Todos superan el umbral de admisión, pero no alcanzan posición suficiente en el ranking final para entrar en el reparto disponible.

Más llamativa es la situación de los proyectos de As Pontes, que además aparecen en la lista de inadmitidos en preevaluación por renuncia voluntaria presentada el 4 de marzo de 2026.

Esa circunstancia apunta a una estrategia empresarial en revisión o a una posible reconfiguración de la iniciativa antes de la decisión final. En paralelo, otros tres expedientes fueron descartados en la fase de evaluación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el criterio de viabilidad del proyecto: CHB2 As Pontes-As Somozas, CHR Cuesta Urría y CHR Higuera.