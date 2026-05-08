Técnicas Reunidas, ahogada por la guerra de Irán: el 65% de su negocio está en el Golfo Pérsico y depende de reabrir Ormuz

Entre los proyectos más relevantes están Dalma Gas en Abu Dabi, la refinería Al-Zour en Kuwait y expansiones de LNG en Qatar.

Técnicas Reunidas tiene una cartera de proyectos de unos 10.000 millones de euros en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin.

La paralización del paso de Ormuz ha obligado a detener proyectos por falta de materiales, impactando gravemente la actividad de la empresa.

El 65% del negocio de Técnicas Reunidas proviene del Golfo Pérsico, región afectada por el cierre del Estrecho de Ormuz.

El cierre del Estrecho de Ormuz no sólo afecta a la salida de los metaneros y petroleros rumbo a Europa o a Asia para su suministro energético, sino también a la entrada de productos necesarios para los países del Golfo Pérsico.

Un obstáculo que paraliza la actividad de las empresas que tienen que desarrollar proyectos allí. Es el caso de Técnicas Reunidas, que en los últimos años Oriente Próximo se ha convertido en principal negocio, con el 60%-65% de su facturación procedente de esta región, consolidándose como la región dominante.

"Hay preocupación en la compañía porque desde que se cerró el paso de Ormuz al transporte marítimo se han tenido que paralizar los trabajos por falta de materiales para continuar avanzando en los objetivos", señalan fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia.

"En los últimos años, se han firmado muchos contratos para desarrollar infraestructuras energéticas allí, y sólo en 2025 se generó 4.202 millones de euros de facturación, un crecimiento del 45% interanual, pero la cartera total es de unos 10.000 millones de euros", añaden las mismas fuentes.

Esta concentración de proyectos se centra en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin, donde la empresa tiene oficinas locales y una fuerte cartera de proyectos EPC.

Entre los más relevantes figuran Dalma Gas Development en Abu Dabi, varios trabajos de expansión de GNL (gas natural licuado) en Ras Laffan (Qatar) y la refinería Al-Zour en Kuwait.

Este diario se ha puesto en contacto con la compañía, pero no han confirmado los detalles de cómo se está operando a día de hoy.

Emiratos Árabes Unidos

En Abu Dabi, Técnicas Reunidas participa en el contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) de acondicionamiento de gas de Dalma, dentro de la concesión de Ghasha de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), con instalaciones en la isla de Arzanah, situada a 80 kilómetros de Abu Dabi.

Ghasha es el mayor desarrollo de gas amargo (con cantidades significativas de azufre y CO2) offshore del mundo. Los accionistas de la concesión de Ghasha son ADNOC (55%), la italiana ENI (25%), la alemana Wintershall (10%), la austriaca OMV (5%) y la rusa Lukoil (5%).

También está contratado para el mantenimiento y reducción de huella de carbono del ciclo combinado de la central Hamriyah, la segunda expansión del desarrollo integrado de gas en Isla Das y es EPC para las instalaciones de producción temprana del campo Hail ubicado en la Isla Mubarraz y alrededores.

Por último, le han adjudicado otros trabajos onshore en las islas de Mubarraz y Hail, y trabajos offshore consistentes en la instalación de tres tuberías submarinas y un cable que comunica ambas islas.

Qatar y Baréin

En Qatar, la compañía ha trabajado en la expansión de la producción de LNG de Qatar Petroleum/QatarEnergy en Ras Laffan, con paquetes EPC ligados a almacenamiento, carga y facilidades “off-plot” (tuberías).

También tiene contratos para las ampliaciones de almacenamiento y manejo de azufre dentro del North Field Expansion Project.

Técnicas Reunidas mantiene una presencia establecida en Baréin, principalmente a través de su oficina local TR Bahrein y el emblemático proyecto de modernización de la refinería de Sitra para Bahrain Petroleum Company (Bapco).

Forma parte del consorcio para la remodelación y expansión de la refinería con el objetivo de optimizar el uso de petróleo crudo, mejorar el fondo del barril y mejorar la intensidad energética, al tiempo que cumplir con los requisitos de cumplimiento ambiental locales e internacionales.

Kuwait y Omán

En Kuwait, su proyecto estrella ha sido la refinería Al-Zour para KNPC, uno de los grandes hitos de su cartera en la región. Además, la empresa ha estado asociada a otros trabajos energéticos en el país, como instalaciones de separación de fluidos y plantas de inyección de agua vinculadas al desarrollo petrolífero.

También es EPCista para la ejecución del quinto Tren de Gas (GT5) en la Refinería Mina al-Ahmadi. Y en Omán, tiene un contrato llave en mano para una nueva refinería, DUQM, para la producción de combustibles limpios, por 2.750 millones de dólares, de los que el 65% corresponde a TR.

Arabia Saudí

En Arabia Saudí, tiene un contrato para una planta de hidrógeno verde para ACWA Power en Yanbu, con un socio chino. Es un proyecto relevante porque muestra que su actividad en el Golfo no se limita al petróleo y el gas, sino también a nuevas cadenas de valor energéticas.

Pero la lista de proyectos en petróleo y gas es mucho más larga. Técnicas Reunidas tiene dos contratos firmados,, con un presupuesto de 800 millones de dólares, para desarrollar una gran planta petroquímica para producir materiales de uso diario para .

También para Saudi Aramco y Dow, la ingeniería española es EPEcista de tres paquetes del complejo petroquímico en Jubail, por otros 800 millones de dólares, y con un presupuesto de 1.700 millones de dólares, están en Jazan IGCC, para desarrollar, construir y ofrecer ingeniería a la mayor instalación de gasificación del mundo.

Además, construirá la planta de gas de Fadhili por 3.000 millones de euros, y ha sido adjudicado con tres contratos llave en mano para el Programa de Compresión de Gas en Arabia Saudí que mejorará y mantendrá la producción de gas de los campos Haradh y Hawiyah durante los próximos 20 años, con coste de 4.500 millones de dólares, de los cuales el 50% correspondería a la española.

Para reducir la intensidad del CO2, se adjudicaron a la compañía presidida por Juan Lladó Arburúa dos proyectos en los campos de petróleo y gas de Marjan, Safaniyah y Zuluf, y por 1.250 millones de dólares, desarrollará dos trenes de procesamiento de gas natural.

Por último, con un presupuesto de 2.100 millones, facilitará el almacenamiento de los productos e incluirán sistemas de recuperación de vapor y condensado de Riyas NGL PKG 2.