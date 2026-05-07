Acciona blinda sus objetivos para 2026 con una cartera récord de infraestructuras y la rotación de activos

La filial Nordex aumenta ingresos un 10,6% y mejora su rentabilidad, manteniendo previsiones de crecimiento e inversión para 2026.

Acciona ha iniciado la venta de 361 MW eólicos en España por unos 400 millones, como parte de su estrategia de rotación de activos.

La compañía prevé un EBITDA de entre 2.800 y 3.100 millones de euros en 2026, de los que 1.200 millones procederán de Acciona Energía.

Acciona mantiene sus objetivos financieros para 2026, impulsada por una cartera récord de infraestructuras y la mejora del negocio energético.

Acciona arranca 2026 con un mensaje de continuidad estratégica y fortaleza operativa. El grupo ha reafirmado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio, apoyado en una cartera histórica de infraestructuras, el impulso de su negocio energético y la mejora de la rentabilidad de Nordex.

La compañía prevé alcanzar un EBITDA de entre 2.800 y 3.100 millones de euros en 2026, de los que alrededor de 1.200 millones procederán de Acciona Energía.

En paralelo, mantiene el foco en el desapalancamiento, con el objetivo de situar la ratio de deuda neta sobre EBITDA por debajo de tres veces a cierre de año.

En el ámbito energético, Acciona subraya el papel estructural de las renovables en el actual contexto geopolítico, donde la seguridad de suministro y la independencia energética han ganado peso en Europa. La compañía tiene actualmente 817 MW en construcción en mercados como Chile, Croacia, Sudáfrica y Tailandia.

Además, ha puesto en marcha procesos de rotación de activos por más de 1,5 GW, con la intención de cerrar las operaciones más avanzadas antes del verano.

El negocio de infraestructuras se consolida como uno de los principales motores de visibilidad a largo plazo. La cartera agregada ha alcanzado los 120.867 millones de euros, un máximo histórico que refuerza la estabilidad futura de ingresos.

Australia destaca como mercado clave, impulsado por grandes contratos en redes eléctricas —como Central West Orana y Humelink— y en transporte, con proyectos como el túnel Oeste de la bahía de Sídney.

Dentro de este segmento, el modelo concesional continúa ganando peso, con 78 activos en cartera y una vida media de 50 años. Según las estimaciones de la compañía, este portafolio podría generar más de 60.000 millones de euros en dividendos en el largo plazo.

Por su parte, Nordex ha iniciado el ejercicio con una evolución positiva. El fabricante de aerogeneradores elevó sus ingresos hasta 1.588 millones de euros, un 10,6% más, y mejoró su rentabilidad operativa hasta un margen EBITDA del 8,2%. La filial mantiene sus previsiones para 2026, con ingresos de entre 8.200 y 9.000 millones de euros y un margen EBITDA de entre el 8% y el 11%, junto a una inversión estimada de unos 200 millones.

Con estos resultados, Acciona refuerza su posicionamiento en dos ejes clave —infraestructuras y energía— en un momento en el que el mercado valora cada vez más la estabilidad de flujos y la capacidad de adaptación a un entorno energético en transformación.

Venta de 360 MW eólicos

Acciona ha encargado a BNP Paribas la venta de una cartera eólica en España valorada en torno a 400 millones de euros, en una operación que vuelve a poner en primer plano la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía.

El paquete, bautizado internamente como proyecto Sirocco, suma unos 361 megavatios (MW) en parques ya operativos y podría cerrarse antes del verano si el vendedor acepta las ofertas finales.

La operación forma parte del plan de Acciona Energía para seguir monetizando activos maduros y reforzar su equilibrio financiero.