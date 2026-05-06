Vestas gana 82 millones de euros hasta marzo y eleva a un récord de 36.300 millones su cartera de pedidos

El consejo de administración de Vestas ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 100 millones de euros.

La cifra de negocios creció un 14,4% anual, llegando a 3.966 millones de euros, con una entrada de pedidos que subió un 33%.

La cartera de pedidos de turbinas eólicas alcanzó un récord de 36.300 millones de euros, un 44% más que el año pasado.

Vestas obtuvo un beneficio neto de 82 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 5 millones del año anterior.

El fabricante danés de aerogeneradores Vestas obtuvo un beneficio neto atribuido de 82 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a las ganancias de 5 millones del mismo periodo del año anterior, informó la compañía.

Su cartera de pedidos de turbinas eólicas alcanzó un récord de 36.300 millones, un aumento del 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 4,5 GW.

Alcanza así su mayor rentabilidad en el primer trimestre desde 2018, lo que augura una buena marcha de la compañía.

La mejora en la ejecución de los proyectos eólicos terrestres y marinos, así como el aumento de la producción en alta mar, contribuyen a los resultados.

La cifra de negocios del grupo escandinavo se situó a cierre de marzo en 3.966 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual del 14,4%, mientras que la entrada de pedidos se aceleró un 33%, hasta 5.200 millones.

De este modo, la cartera de pedidos de aerogeneradores ascendía a 36.300 millones de euros, frente a los 32.900 millones del año pasado.

"Vestas registró un sólido primer trimestre de 2026", declaró el presidente y consejero delegado del grupo, Henrik Andersen.

También ha destacado que la cartera de pedidos de turbinas alcanzó un nuevo máximo, impulsada por los pedidos terrestres en todas las regiones y, en particular, por la fuerte actividad en el sector marino.

"La actual incertidumbre geopolítica y la crisis energética subrayan la necesidad de una energía asequible, segura y sostenible", añadió.

Por otro lado, el consejo de administración de Vestas ha decidido iniciar un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de hasta 747 millones de coronas danesas (unos 100 millones de euros).