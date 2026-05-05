El fabricante eólico Nordex (Acciona), abierto a fusiones para crear un gigante europeo frente a la competencia china

Nordex ha expandido su capacidad productiva global, con fábricas en Europa, América y Asia, reforzando su presencia internacional y su cadena de suministro.

La compañía propone crear un gigante eólico europeo, similar a Airbus, mediante fusiones con otros grandes fabricantes como Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova y Enercon.

Nordex, con sede en Hamburgo, ha alcanzado el 45% del mercado eólico europeo y busca alianzas para competir con los gigantes chinos.

Acciona celebra diez años como principal accionista de Nordex, que ya aporta el 59,4% del EBITDA del grupo.

El Grupo español Acciona está de doble celebración. Por un lado, cumple diez años de integración con el fabricante eólico alemán Nordex (es el principal accionista con el 47,1% del capital) y por otro, presume de haberlo convertido en un gigante que ya representa el 59,4% del EBITDA del grupo (datos de 2025).

Los alemanes han pasado de una etapa de pérdidas a una fase de "crecimiento rentable" hasta alzarse, en tan solo cuatro años, con el 45% de la cuota del mercado eólico europeo. Pero no es suficiente. Hay que presentar batalla a los gigantes asiáticos que llegan a Europa y, para ello, es necesario crear una industria "escalable" o de gran tamaño.

"Estamos dispuestos a cualquier transacción que cree valor y abiertos a crear una empresa transnacional eólica, al estilo de la multinacional europea de la industria aeroespacial Airbus. Todo es posible", ha dicho José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona.

La compañía con sede en Hamburgo (Alemania) está preparada para ello. En solo cinco años, su valor en bolsa se ha multiplicado en un 167,58% hasta los 48,2 euros la acción, con una capitalización bursátil de 11.540 millones de euros, muy cerca de lo que vale todo el Grupo Acciona, unos 13.320 millones de euros.

El Grupo ha instalado más de 64 GW de capacidad eólica onshore en más de 40 mercados con modelos de entre 4 MW y más de 7 MW y opera en los principales mercados del mundo, con la excepción de China.

Analogía con Airbus

Por su parte, José Luis Blanco, CEO de Nordex, recordó que Nordex nació de la fusión de una compañía alemana y una española, y es en sí mismo el argumento vivo de lo que Europa puede hacer cuando apuesta por la escala.

La analogía que usó es elocuente. "Solo hay que observar lo que ha pasado con Airbus", una empresa multinacional europea líder en la industria aeroespacial y de defensa, considerada el principal fabricante de aeronaves de pasajeros del mundo desde 2019.

"Si se fabricaran aviones con cuatro constructores europeos separados sería más caro e ineficiente; probablemente no habría ninguno. Pues en el sector eólico, la lógica es la misma".

Crear algo parecido a Airbus, pasaría por llegar a un acuerdo entre alguno de los cinco 'players' que pudiera hacer frente a los chinos: la danesa Vestas, la ahora ya alemana Siemens Gamesa, la estadounidense GE Vernova y la alemana Enercon".

"Vemos dificultades en Europa por el futuro, pero debemos liderar el mundo como región, porque tenemos el mejor ejemplo de industria, el mejor ejemplo de calidad y estilo de la vida, de inversión en desarrollo e investigación o de financiación. Tenemos que ser los líderes", ha dicho Entrecanales.

A lo que ha añadido Blanco que "la infraestructura eólica es una infraestructura crítica, al mismo nivel que la defensa o las redes de comunicación. Europa necesita interconexiones eléctricas reales, mercados integrados y campeones industriales con escala global".

Trilema energético

Entrecanales ha sido contundente. "El objetivo es que se cree valor, se creen sinergias y que estén los accionistas de acuerdo, pero para ello, se necesita un marco regulatorio que permita que ocurra", ha añadido.

"La regulación es fundamental para que se pueda parar la competencia china en Europa, ¿a alguien le parece que tenga sentido que el arsenal de defensa de la OTAN sea de origen chino y, por tanto, que esté controlado por terceros países?".

"No queremos ser naíf, pero el debate en Europa debe ser la independencia energética, la seguridad comunitaria y tener una industria fuerte que compita en los mercados internacionales".

Y "las renovables son la única opción a los combustibles fósiles, el trilema energético ya es una realidad a día de hoy gracias a ellas: ofrecen seguridad energética, son asequibles (bajan los precios) y sostenibilidad (con la descarbonización)".