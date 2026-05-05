El fabricante eólico Nordex (Acciona), abierto a fusiones para crear un gigante europeo frente a la competencia china
El grupo industrial alemán, de la que la española Acciona es la principal accionista con el 47,1%, ya domina el 45% del mercado eólico europeo.
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Las claves
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Acciona celebra diez años como principal accionista de Nordex, que ya aporta el 59,4% del EBITDA del grupo.
Nordex, con sede en Hamburgo, ha alcanzado el 45% del mercado eólico europeo y busca alianzas para competir con los gigantes chinos.
La compañía propone crear un gigante eólico europeo, similar a Airbus, mediante fusiones con otros grandes fabricantes como Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova y Enercon.
Nordex ha expandido su capacidad productiva global, con fábricas en Europa, América y Asia, reforzando su presencia internacional y su cadena de suministro.
El Grupo español Acciona está de doble celebración. Por un lado, cumple diez años de integración con el fabricante eólico alemán Nordex (es el principal accionista con el 47,1% del capital) y por otro, presume de haberlo convertido en un gigante que ya representa el 59,4% del EBITDA del grupo (datos de 2025).
Los alemanes han pasado de una etapa de pérdidas a una fase de "crecimiento rentable" hasta alzarse, en tan solo cuatro años, con el 45% de la cuota del mercado eólico europeo. Pero no es suficiente. Hay que presentar batalla a los gigantes asiáticos que llegan a Europa y, para ello, es necesario crear una industria "escalable" o de gran tamaño.
"Estamos dispuestos a cualquier transacción que cree valor y abiertos a crear una empresa transnacional eólica, al estilo de la multinacional europea de la industria aeroespacial Airbus. Todo es posible", ha dicho José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona.
La compañía con sede en Hamburgo (Alemania) está preparada para ello. En solo cinco años, su valor en bolsa se ha multiplicado en un 167,58% hasta los 48,2 euros la acción, con una capitalización bursátil de 11.540 millones de euros, muy cerca de lo que vale todo el Grupo Acciona, unos 13.320 millones de euros.
El Grupo ha instalado más de 64 GW de capacidad eólica onshore en más de 40 mercados con modelos de entre 4 MW y más de 7 MW y opera en los principales mercados del mundo, con la excepción de China.
Analogía con Airbus
Por su parte, José Luis Blanco, CEO de Nordex, recordó que Nordex nació de la fusión de una compañía alemana y una española, y es en sí mismo el argumento vivo de lo que Europa puede hacer cuando apuesta por la escala.
La analogía que usó es elocuente. "Solo hay que observar lo que ha pasado con Airbus", una empresa multinacional europea líder en la industria aeroespacial y de defensa, considerada el principal fabricante de aeronaves de pasajeros del mundo desde 2019.
"Si se fabricaran aviones con cuatro constructores europeos separados sería más caro e ineficiente; probablemente no habría ninguno. Pues en el sector eólico, la lógica es la misma".
Crear algo parecido a Airbus, pasaría por llegar a un acuerdo entre alguno de los cinco 'players' que pudiera hacer frente a los chinos: la danesa Vestas, la ahora ya alemana Siemens Gamesa, la estadounidense GE Vernova y la alemana Enercon".
"Vemos dificultades en Europa por el futuro, pero debemos liderar el mundo como región, porque tenemos el mejor ejemplo de industria, el mejor ejemplo de calidad y estilo de la vida, de inversión en desarrollo e investigación o de financiación. Tenemos que ser los líderes", ha dicho Entrecanales.
A lo que ha añadido Blanco que "la infraestructura eólica es una infraestructura crítica, al mismo nivel que la defensa o las redes de comunicación. Europa necesita interconexiones eléctricas reales, mercados integrados y campeones industriales con escala global".
Trilema energético
Entrecanales ha sido contundente. "El objetivo es que se cree valor, se creen sinergias y que estén los accionistas de acuerdo, pero para ello, se necesita un marco regulatorio que permita que ocurra", ha añadido.
"La regulación es fundamental para que se pueda parar la competencia china en Europa, ¿a alguien le parece que tenga sentido que el arsenal de defensa de la OTAN sea de origen chino y, por tanto, que esté controlado por terceros países?".
"No queremos ser naíf, pero el debate en Europa debe ser la independencia energética, la seguridad comunitaria y tener una industria fuerte que compita en los mercados internacionales".
Y "las renovables son la única opción a los combustibles fósiles, el trilema energético ya es una realidad a día de hoy gracias a ellas: ofrecen seguridad energética, son asequibles (bajan los precios) y sostenibilidad (con la descarbonización)".
Algunos datos de Nordex
En Europa, Nordex tiene una fábrica en Alemania (Rostock), con otras dos en Navarra, una de nacelles en Barásoain y la otra de palas en Lumbier, además de plantas en Turquía y Marruecos. Esta configuración en Europa y la región EMEA refuerza la base industrial de Nordex en sus mercados de origen y su capacidad para ofrecer soluciones optimizadas localmente.
Fuera de Europa, Nordex ha desarrollado importantes capacidades productivas en América y Asia. En Brasil, la compañía fabrica tanto palas como torres para el mercado local.
En India, sus fábricas constituyen la base de su presencia en el sur de Asia, permitiendo una fabricación eficiente en costes. En Estados Unidos, las operaciones, centradas en la producción de góndolas, subrayan su compromiso con la fabricación local en este mercado clave en crecimiento y su adaptación a los requisitos regulatorios. Entrecanales ha subrayado que "no tenemos ningún problema en hacer negocios en EEUU".
Por último, China contribuye con componentes para una logística eficiente para sus máquinas, reforzando la cadena de suministro global.