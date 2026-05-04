La inversión en renovables cae por el bajo precio de la energía pese a que la factura eléctrica es la más cara de la historia

Expertos piden desarrollar mercados de flexibilidad, incentivar el consumo en horas de baja demanda y aprobar mecanismos de capacidad para garantizar la estabilidad del sistema.

El sistema eléctrico español enfrenta restricciones técnicas y altos costes operativos, mientras el país no aprovecha plenamente el potencial de la energía renovable acumulada.

La rentabilidad de proyectos fotovoltaicos cae por precios cercanos a cero o negativos, lo que reduce el interés de los inversores en el sector.

La inversión en renovables en España disminuye debido a los bajos precios de la energía, a pesar de que la factura eléctrica para los consumidores es la más cara de la historia.

"Tenemos energía de sobra en España, pero tras el apagón del 28 de abril de 2025 pagamos mucho más por las restricciones técnicas que parten de la operación reforzada del operador del sistema, REE, diferenciando entre el coste de generación y la factura final".

Con estas palabras, Ana Barillas, managing director, Iberia and LATAM de Aurora Energy Research, una de las consultoras de referencia del sector, describe la situación actual del mercado en España.

"Mientras que la fotovoltaica está sufriendo precios cercanos a cero o negativos, lo que hace caer la rentabilidad de los proyectos y el interés inversor, los consumidores estamos pagando la factura más cara de la historia", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Hay cierto miedo en el sector porque se van los inversores a otros países, pero por el momento, en lo que va de 2026 ya se han instalado 2 GW solares adicionales, no son los 7 GW de 2025, pero es una buena cifra", añade.

Pero ¿cómo se puede beneficiar el consumidor final de la bonanza de los bajos precios en el mercado mayorista? "Lo primero es que se debería incentivar el consumo en las horas centrales del día, no tiene sentido que el formato de los peajes todavía priorice el consumo nocturno", asegura.

La experta en energía recuerda que el comienzo de 2026 ha sido relativamente paradójico. "En enero y febrero, los precios eléctricos se cayeron a un nivel histórico por la hidroeléctrica, gracias a los embalses llenos al 87%, que no estaban así desde 1987".

"Ha sido de los inviernos que más ha llovido, y de los más ventosos, convirtiéndose también en uno de los años con más generación eólica", apunta.

Mercados de flexibilidad

De ahí, "hemos pasado al cierre del estrecho de Ormuz, al pánico por el colapso del petróleo y del gas del Golfo Pérsico, mientras que España está bastante aislada de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras".

No solo por la generación eléctrica. "Disponemos de mucha generación renovable, todavía no ha terminado el deshielo, con lo que los embalses seguirán bastante llenos, sigue entrando fotovoltaica y sigue soplando el viento, pero no nos estamos beneficiando de ello", advierte Ana Barillas.

"Pagamos las restricciones técnicas o la operación reforzada como si fuera un seguro del sistema, pero nos olvidamos de que tenemos que desarrollar los mercados de flexibilidad, España está muy atrasada si nos comparamos con el resto de países europeos", continúa.

Almacenamiento, gestión de la demanda, digitalización y redes inteligentes, servicios de respuesta activa de la industria (SRAD)... Son solo algunas de las soluciones y herramientas tecnológicas que permiten a un sistema eléctrico adaptarse de forma dinámica y equilibrada a las variaciones constantes de la red.

"La reserva primaria, el almacenamiento, nunca ha sido remunerada, y por eso es necesario que se aprueben los mecanismos de capacidad, eso es mejor que nada, e incluso podría habernos salvado del apagón", expone a este diario.

"Ya veíamos cómo estaba funcionando la red eléctrica desde hace cuatro o cinco años, especialmente a medida que las renovables iban desplazando a los ciclos combinados de gas por precio en el mercado mayorista".

"Pero no es la única solución. Debe ir acompañada de los sistemas de flexibilidad, necesitamos claridad regulatoria, necesitamos estabilidad del sistema, pero el principal problema es la incertidumbre", advierte la responsable de la consultora energética internacional.

Sistema cero emisiones

Pero ¿es posible un sistema 100% renovable después de lo ocurrido con el apagón? "En nuestros análisis la respuesta es positiva. Y por ejemplo, el operador del sistema eléctrico de la Red Nacional (ESO) ya ha anunciado que podrá operar el sistema eléctrico de Gran Bretaña con cero emisiones de carbono para 2025".

ESO, una empresa legalmente independiente dentro del Grupo National Grid ( el operador británico), se basa en una combinación de fuentes de generación para equilibrar el sistema y garantizar que, sea cual sea la combinación de fuentes de generación, siempre haya electricidad cuando se necesite.

Lograr un funcionamiento del sistema eléctrico con cero emisiones de carbono para 2025 implica un cambio fundamental en la forma en que se diseñó su sistema, integrando tecnologías más novedosas en todo el sistema, desde la energía eólica marina a gran escala hasta los paneles solares domésticos, y aumentando la participación de la demanda, utilizando nuevos sistemas digitales inteligentes para gestionar y controlar el sistema en tiempo real.

En su informe Funcionamiento del sistema eléctrico con cero emisiones de carbono para 2025, dice que poner en marcha un sistema eléctrico con cero emisiones de carbono en 2025, siempre que exista suficiente generación de energía renovable, es un paso fundamental hacia la descarbonización total de todo el sistema eléctrico; permitiendo nuevas tecnologías y eliminando las barreras para el aumento constante de los niveles de energías renovables.