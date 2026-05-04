La CNMC abre ocho nuevos expedientes por infracciones relacionadas con el apagón a Naturgy, Iberdrola y EDP

El regulador también ha iniciado procedimientos contra otras empresas del sector eléctrico, incluyendo Endesa, Repsol y Red Eléctrica de España, por posibles incumplimientos en sus funciones.

Las compañías afectadas, entre ellas Naturgy e Iberdrola, aseguran que los expedientes no están directamente vinculados con el apagón y defienden su actuación conforme a la ley.

Con estos, ya son 64 los expedientes abiertos por el regulador relacionados con el histórico apagón eléctrico en el sistema peninsular español.

La CNMC ha abierto ocho nuevos expedientes sancionadores por infracciones graves a Naturgy, Iberdrola y EDP por el cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado ocho nuevos expedientes sancionadores por infracciones calificadas como "graves" a las eléctricas en el marco de sus investigaciones del cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández ha sumado seis nuevos expedientes a Naturgy, uno a Iberdrola y otro dirigido a la Central Térmica Grupo 4 de Soto de Ribera de EDP.

De esta manera, son ya un total de 64 expedientes los abiertos por el regulador en el marco de sus pesquisas sobre el histórico apagón eléctrico en el sistema eléctrico peninsular.

En el caso de Naturgy, los expedientes conocidos este lunes se suman a los cinco que la CNMC ya había hecho públicos anteriormente.

No obstante, la pasada semana, con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre, la compañía, en una conferencia con analistas, ya reconoció que había recibido un total de 11 procedimientos, aunque ninguno de ellos relacionados con el incidente del apagón. Y que se estaba procediendo a un "análisis exhaustivo para garantizar una respuesta rigurosa y oportuna" a todos ellos.

Según recoge Europa Press, en lo que respecta a Iberdrola, la energética supera la veintena de expedientes incoados por la CNMC, uno de ellos calificado de "muy grave" a su nuclear por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la "reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".

De todas maneras, la eléctrica también subrayó la pasada semana que ninguno de los expedientes abiertos por la CNMC a la compañía estaban "relacionados con los eventos que llevaron al apagón".

La compañía también aseguró que la defensa del grupo sobre el incidente es "muy fuerte", ya que "siempre ha actuado de acuerdo con la Ley y con total transparencia".

La CNMC, dentro de la cascada de procedimientos, también abrió otros dos expedientes calificados como infracción "muy grave", uno de ellos a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la que son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy, y otro a Red Eléctrica de España (REE).

En el caso del operador del sistema eléctrico, el regulador abrió el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del mix de ese día.

En estas funciones se recoge la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

Alegaciones

De hecho, este lunes, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha recalcado que el operador del sistema defenderá en sus alegaciones que no hubo incumplimiento alguno por su parte.

Además, el regulador también ha dirigido expedientes a Endesa -con más de una decena-, Repsol, ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies, Bahía de Bizkaia Electricidad o Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.