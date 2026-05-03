El gigante chino Trina Solar ve a España como fábrica de paneles solares de Europa: "Baja el coste energético por las renovables"

Trina Solar apuesta por la cooperación entre China y Europa y planea invertir en tecnologías emergentes como el hidrógeno verde a partir de 2030.

La empresa celebra 20 años en Europa y subraya que fabrica sus propias células e inversores, lo que le da competitividad frente a otras marcas.

El presidente de Trina Solar Europa destaca que España tiene una gran ventaja para fabricar paneles solares por su bajo coste energético gracias a las renovables.

Trina Solar considera que el almacenamiento con baterías es clave para la siguiente fase de la transición energética en Europa y España.

Si hay una empresa que conoce bien cuáles son las previsiones de crecimiento del sector fotovoltaico, no solo en Europa sino en todo el mundo, es el gigante chino de fabricación de paneles solares, Trina Solar.

Su presidente para Europa y Latinoamérica, el hispano-alemán Gonzalo de la Viña, está convencido de que la clave para la próxima fase de la transición energética no reside solo en seguir instalando paneles, sino en la integración masiva de sistemas de almacenamiento .

"El problema actual en España (y en Europa) no es la falta de interés de los desarrolladores renovables, sino la rentabilidad, afectada por la saturación de los puntos de conexión y el fenómeno de las horas de precios negativos en el mercado (curtailment)", señala el directivo a EL ESPAÑOL-Invertia, que aporta una experiencia de 11 años al frente de la compañía.

La solución, a su juicio, es indiscutible: el almacenamiento con baterías. Trina Solar es el primer fabricante de módulos solares,uno de los cinco mayores fabricantes de baterías y en trackers también top tres a nivel mundial.

"El mercado europeo demanda cada vez más soluciones de almacenamiento para estabilizar la red e inyectar energía en los momentos de mayor precio".

Y en España, despegará una vez que se apruebe la regulación sobre los mecanismos de capacidad que siguen atascados en Bruselas.

"Los desarrolladores tienen los planes preparados; en cuanto llegue el pistoletazo de salida regulatorio, la demanda va a despegar".

"Las baterías son la parte que falta del puzzle de la transición energética", explica a este diario. Tras años de crecimiento vertiginoso, la industria se enfrenta ahora a un complejo escenario, "Alemania ahora está experimentando el auge de las baterías, como en Inglaterra".

Y detrás de estos países, hay que seguir mirando a España, donde seguirá aumentando la capacidad instalada "no los 7 GW de 2025", y también Italia o países del Este, como Polonia, con un rápido crecimiento, "y en su momento, Ucrania hasta la invasión rusa", puntualiza.

España, la fábrica de Europa

Trina Solar puede presumir de estar bien posicionada en el mercado europeo, tanto que este 2026 celebra su 20 aniversario en el Viejo Continente.

"Nuestros paneles solares son distintos a la competencia por varios motivos. Primero, porque somos una empresa sólida, hay pocos fabricantes que llevan tanto tiempo en el negocio, todo el mundo conoce nuestra marca, sabe que estamos aquí por calidad".

Entrevista de El Español-Invertia a Gonzalo de la Viña, presidente de Trina Solar Europa y Latinoamérica. Trina Solar

"Y segundo, fabricamos nuestra célula propia, es decir, no lo compramos de terceros como hacen otros y eso es lo que nos da competitividad", puntualiza.

"Incluso nosotros mismos fabricamos el inversor que conecta la batería con la red", aunque todos los componentes se producen en China.

En diciembre pasado, anunciaron que iban a invertir en la gigafactoría fotovoltaica de HoloSolis en Francia, un proyecto que pretende fabricar 5 GW de células y paneles solares al año.

"Hemos tenido conversaciones con políticos alemanes que me proponían crear fábricas en territorio germano, pero le dije 'mire, hay que ser sinceros con nosotros mismos', en la fabricación no podemos competir a la escala que lo hace China".

"Lógicamente podemos decir que a partir de mañana fabricamos todo en Europa como lo hace Trump en Estados Unidos, pero lo que me cuesta 60 euros, me costará 300, ¿y el móvil? ¿5.000 euros? ¿Queremos hacerlo o no? ¿O es mejor enfocarnos cada uno en lo que sabemos hacer?", se pregunta.

"En Europa somos muy buenos en desarrollo, en investigación, en desarrollo, en crear, en calidad y los chinos pues son muy buenos, los mejores en el mundo de fabricación".

Sin embargo, no duda que si tuviera que elegir, el coste energético pesaría mucho más que el de la mano de obra.

"Y ahí está el gran diferencial de España con las renovables, o Francia con la nuclear, respecto a Alemania, mientras esos países tienen un precio industrial de la electricidad de alrededor de 4 c€/kWh, en Alemania es de entre 14 y 20 c€/kWh, y con eso no se puede competir".

Y si tuviera que elegir un país donde fabricar paneles solares, sería con un suministro energético basado en renovables, "estoy de acuerdo cuando Elon Musk dice que España debería ser el motor industrial de Europa".

China y Europa: ¿hacia un modelo de cooperación?

Sobre el papel de China en el sector, el ejecutivo destaca su pragmatismo y capacidad de ejecución.

Reconoce que el gigante asiático se ha convertido en el líder indiscutible de la fotovoltaica, representando cerca del 50% del mercado mundial. Por eso, frente a las tensiones geopolíticas y la tendencia hacia una regionalización de la economía de los últimos años, aboga por la colaboración.

Mirando hacia el futuro, la estrategia de Trina Solar se mantiene fiel a su núcleo fotovoltaico, pero con una mirada puesta en las tecnologías que liderarán la siguiente década. Mientras consolidan su posición como top tres mundial en seguidores solares y módulos, la compañía ya ha comenzado a explorar inversiones en el ámbito del hidrógeno verde.

"Esta tecnología cobrará un protagonismo real en el mercado europeo a partir de 2030, completando así el ecosistema energético que la compañía busca liderar en los próximos años", concluye.