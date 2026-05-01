Fin a la especulación de puntos de acceso de la demanda: de 25 GW solicitados para centros de datos apenas 3 GW son reales

Las grandes eléctricas y comercializadoras están integrando los centros de datos en su estrategia, desplazando parte de su enfoque desde el hidrógeno verde hacia este sector por su alto potencial de demanda y rentabilidad.

La capacidad IT instalada en centros de datos alcanzó los 439 MW en 2025, concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña y Aragón, pero con expansión prevista hacia otras regiones.

El Gobierno ha implementado medidas regulatorias, como exigencia de fianzas y plazos concretos, para evitar el acaparamiento especulativo de capacidad en la red eléctrica.

De los 25 GW solicitados para centros de datos en España, solo 3 GW son proyectos reales, el resto responde a especulación y solicitudes redundantes.

El negocio de los centros de datos se ha vuelto "trending topic" en España. Hay pocos agentes del sector de la energía o de la tecnología, además de otros allegados, que no se apunten a este nuevo nicho de mercado.

Tanto es así que, solo hace unos meses, el Gobierno confirmaba que las peticiones para su instalación a lo largo de la geografía española (sobre todo en las grandes ciudades y en la región de Aragón) se habían triplicado por 80 superando los 100 GW, lo que implicaría, decían, construir dos redes eléctricas de un día para otro.

Pero nada más lejos de la realidad. Al cierre de 2025, la potencia IT instalada en centros de datos comerciales (colocation e hyperscale) alcanzó los 439 MW, un 24% más que en 2024, según el último Informe Anual 2025 de SpainDC, la asociación del sector.

"Es cierto que el boom de los centros de datos llegará a España, pero como mucho hay unos 3.000 MW (3 GW) reales, que en realidad es multiplicar por seis su capacidad en apenas cinco años", señalan fuentes de una tecnológica a EL ESPAÑOL-Invertia.

La disparidad de las cifras responde a una combinación de saturación de infraestructuras, prácticas especulativas y una planificación energética que no ha podido seguir el ritmo explosivo de la demanda digital.

Tapón en el acceso a la red

Pero ¿por qué hay esa disparidad entre los 100 GW y los 3 GW esperados, en el mejor de los casos? "Ante la escasez de capacidad de red, las empresas a menudo presentan solicitudes de acceso en múltiples ubicaciones o puntos de conexión distintos para el mismo proyecto (o variantes del mismo), es decir, multiplican esta acción tanto como pueden", continúan las mismas fuentes.

Esta práctica busca asegurar al menos una ubicación viable donde puedan llevar a cabo su desarrollo, duplicando o triplicando artificialmente la demanda de potencia solicitada en el sistema.

¿Cómo se distribuye la potencia IT entre los siguientes segmentos de clientes (% aproximado) [ponderado por el volumen de potencia IT (en MW)].jpg SpainDC

"Pero ahora, como el Gobierno ha comenzado a introducir medidas regulatorias a raíz de la crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, como la exigencia de fianzas asociadas a la reserva de acceso a la red eléctrica, desincentivarán las solicitudes sin base real y se depurarán las que estaban taponando sin necesidad la red", añaden.

El Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, incluía una batería de medidas antiacaparamiento para liberar capacidad para proyectos reales.

A partir de ahora, cada solicitud debe realizar una prestación por reserva de capacidad de acceso para los puntos de conexión de demanda de tensión igual o superior a 1 kV, que se paga desde que se obtienen los permisos y hasta que arranca la actividad.

Además, el texto fija hitos temporales para evitar que un permiso quede bloqueado indefinidamente: pago del 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red en un plazo máximo de 12 meses, firma del contrato de Encargo de Proyecto en tres años y del contrato técnico de acceso en cuatro años.

Centros de datos en cifras

El panorama de los centros de datos de colocation e hiperescalares en España se compone de algo menos de 100 instalaciones con una capacidad instalada de, al menos, 50 kW, según SpainDC.

De cara al futuro se prevé que el panorama de los centros de datos cambie rápidamente. Se espera que la huella de los centros de datos corporativos disminuya lentamente, a favor de centros de datos de colocation (instalaciones externas donde las empresas alquilan espacio físico, energía, refrigeración y conectividad para alojar sus propios servidores y hardware), que ofrecen mejores niveles de conectividad, eficiencia energética y continuidad.

Potencia IT de los centros de datos (en MW).jpg SpainDC

Actualmente los centros de datos comerciales se concentran en la Comunidad de Madrid, seguida principalmente de Cataluña y Aragón.

Mientras que Madrid acoge todo tipo de centros de datos, Cataluña aparece como una zona dedicada especialmente a colocation, combinando una cartera de clientes metropolitana con una excelente conectividad en el área mediterránea.

Aragón, por su parte, se está convirtiendo en una región dedicada a los centros de datos hiperescalares, instalaciones masivas de almacenamiento y procesamiento de datos, caracterizadas por su capacidad de escalar de forma rápida y eficiente para soportar cargas de trabajo en la nube y big data.

Pero según el informe anual del sector, a lo largo de los próximos cinco años, el panorama geográfico va a cambiar significativamente. Predominarán las inversiones escalares e hiperescalares, ofreciendo oportunidades en otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y Aragón.

En Extremadura, por ejemplo, Nostrum y Merlin Properties están desarrollando diferentes campus con un potencial de entre 100 MW y 1 GW.

Eléctricas, petroleras y comercializadoras

Las principales empresas energéticas españolas están integrando los centros de datos como consumidores estratégicos en sus modelos de negocio, pasando de ser meros proveedores de energía a socios en el desarrollo de infraestructuras.

Iberdrola, Naturgy, EDP, Repsol, Shell España y Solaria, entre otros, han manifestado su intención de posicionarse en este sector para captar una demanda que se prevé crezca exponencialmente en la próxima década.

La tendencia observada es que las energéticas están desplazando parte de su enfoque desde el hidrógeno verde hacia los centros de datos, debido a la alta demanda y la rentabilidad que ofrecen estos nuevos consumidores industriales.

Pero también en el sector de las energías renovables, la relación con los centros de datos se está consolidando bajo un modelo de simbiosis en el que la generación limpia no solo suministra energía, sino que impulsa el desarrollo de las propias infraestructuras, como las comercializadoras eléctricas, que desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de los centros de datos, ya que estos grandes consumidores requieren estructuras de suministro muy específicas, estables y competitivas para asegurar su operación 24/7.