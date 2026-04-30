Naturgy busca oportunidades para crecer en renovables, redes y gas en Europa, EEUU y ciertos países de Latinoamérica

La empresa también prepara su entrada en el mercado de centros de datos en España, a la espera de una regulación favorable para acelerar nuevos proyectos.

Naturgy evalúa inversiones en energías renovables, especialmente en repotenciación o hibridación de plantas eólicas en España y operaciones conjuntas de electricidad y gas.

La compañía estudia proyectos como la licitación de ciclos combinados en Puerto Rico y la extensión de concesiones de redes en México, Argentina, Brasil y Panamá.

Naturgy explora oportunidades de crecimiento en renovables, redes y gas en Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.

Naturgy ha reconocido que está "explorando activamente" y buscando en el mercado oportunidades de crecimiento, ya sea orgánico o, "cuando sea apropiado", inorgánico, tanto en Estados Unidos, como en Europa Occidental (incluido España), e incluso en algunos países de Latinoamérica.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, el director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, Steven Fernández, indicó que el grupo cuenta con margen en su balance para ello y con el "apoyo unánime" de su comité directivo para "explorar" oportunidades.

"Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos sondeando el mercado, estamos buscando oportunidades", dijo el directivo, señalando que actualmente ya se tiene "una visión bastante clara de lo que podría estar disponible y lo que podría ser de interés para la empresa".

Entre los activos en los que estaría interesada la compañía, "hay un par de áreas donde estamos pensando invertir. Un buen ejemplo sería la licitación de ciclos combinados (centrales térmicas de gas) en Puerto Rico. Es básicamente crecimiento orgánico y es un proyecto interesante. Es una licitación, así que no es una victoria asegurada, pero estamos bien posicionados".

Es un área donde la gasista española podría beneficiarse, ya que es un país donde tiene una importante presencia la compañía. "Tenemos capacidad de incorporar a la cadena de valor los contratos de adquisición de gas, y ese proyecto supondría poco más de 1.000 millones de euros de desarrollo a lo largo de varios años".

También quieren extender sus concesiones en redes en México, Argentina, Brasil y Panamá. "La gestión regulatoria sigue siendo una prioridad en América Latina y esperamos obtener revisiones y actualizaciones que compensen la inflación y los efectos de la depreciación", ha dicho. En cualquier caso, "no hay escenario desfavorable allí".

"Estamos profundizando nuestro análisis de varias oportunidades que hemos analizado e identificado y, con suerte, estaremos en condiciones de presentar algo a la junta directiva a medida que se vayan aclarando", ha dicho Steven Fernández

Renovables y redes

La otra área de crecimiento será la de energías renovables, pero para la "repotenciación o hibridación de plantas, y aquí pensamos en España también". Fernández apuntó que Naturgy estudia oportunidades de activos operativos en renovables "con potencial de crecimiento", como podría ser eólica con capacidad de repotenciación, pero "esas son oportunidades para activos operativos, así que no estamos buscando desarrollar más nuestra cartera de proyectos".

En el caso de redes eléctricas, el responsable financiero de Naturgy ha puntualizado que "estamos esperando un desarrollo regulatorio para ver si podemos o no aumentar la cantidad de inversión en el país". Y aunque afirmó la preferencia por transacciones en electricidad, aunque sin descartar también el gas. "Podría haber algunas oportunidades que combinen electricidad y gas", agregó.

En cuanto al tamaño de esas compras, reconoció que "el mundo no es tan simple", añadiendo que la compañía está abierta "a realizar las adquisiciones adecuadas, sean pequeñas o grandes".

Lo que sí que dejó claro el directivo es que cuando en Naturgy se piensa en crecimiento no se enfoca "simplemente en aumentar el resultado bruto de explotación (Ebitda)". "No buscamos añadir X cientos de millones de euros, sino que buscamos oportunidades que proporcionen una ruta de crecimiento orgánico en el futuro", manifestó.

Además, añadió que la energética también ha hecho "grandes avances en cuanto a estar preparados para las oportunidades adecuadas", y ha reconocido que "tenemos varias oportunidades que hemos identificado y esperamos poder presentar algo a la junta directiva a medida que se aclaren", destacó.

En EEUU mantiene un acuerdo con el fondo CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) para la venta de 11 parques renovables y proyectos de almacenamiento. "Priorizamos la creación de valor y estamos constantemente analizando oportunidades con preferencia por la integración vertical y con una internacionalización selectiva".

Centros de datos

También la energética presidida por Francisco Reynés observa en tercera persona el mercado de los centros de datos. La compañía espera "la publicación de un nuevo Real Decreto que regule su desarrollo en España, porque ahora mismo está paralizado".

A partir de ahí, "vamos a ver una aceleración significativa", aunque "el coste de bloquear capacidad lo hace difícil pese a que uno de los objetivos era eliminar la especulación en los puntos de conexión".

Pero la compañía "aporta acceso a puntos de conexión, acceso a energía, acceso a terrenos y esos son los tres ingredientes que se requieren los compradores para el desarrollo de centros de datos".

Naturgy señala que "estaremos en condiciones de anunciar algo en cuanto tengamos más visibilidad regulatoria", anunciando que ya ha identificado sitios que podrían ser de interés para hiperescaladores de centros de datos, otros para los más tradicionales con capacidades de alrededor de 30 MW.