Imaz (Repsol): "Estamos listos para asegurar todo el queroseno a los aeropuertos españoles este verano y proteger al turismo"

El consejero delegado, Josu Jon Imaz, descarta acelerar la salida a bolsa del negocio de 'Upstream' en EE.UU., priorizando la mejora estructural sobre oportunidades coyunturales.

Repsol reclama 105 millones de euros por el apagón eléctrico de abril de 2025 y critica la gestión de la CNMC, confiando en la resolución judicial.

La compañía ha incrementado la producción de sus refinerías hasta un 22% y prioriza el queroseno sobre otros combustibles ante la situación en Oriente Próximo.

Repsol asegura que garantizará el suministro de queroseno a los aeropuertos españoles durante el verano, especialmente en Baleares y Canarias, para proteger el turismo.

Repsol está comprometido con la seguridad de suministro para España de queroseno este verano. Así lo ha asegurado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, durante la call con analistas tras la presentación de los resultados trimestrales de la compañía.

"Estamos listos para asegurar todo el queroseno a los aeropuertos españoles los meses de verano y proteger al turismo", ha señalado. "Es nuestro compromiso tras las positivas reuniones que mantenemos con el Ministerio para la Transición Ecológica".

Además, su prioridad serán "las Islas Baleares y las Islas Canarias, por su dependencia de la aviación y también para proteger el sector del turismo", ha puntualizado.

De hecho, "estamos realizando un trabajo intenso en nuestras refinerías para incluso disponer de un 30% adicional de combustible para que se pueda suministrar a otros operadores".

Y ha puesto como ejemplo un vuelo entre Birmingham y Málaga, un típico trayecto durante los meses estivales. "No tiene sentido que un avión pueda repostar en Málaga, si luego en el aeropuerto de origen no hay combustible".

Al 100% de producción

El responsable máximo de la energética europea ha reconocido que ha pedido a las refinerías de La Coruña y Petronor (Bilbao) que aumentaran su producción. "Están al límite de producción, al aumentar entre un 20 y 22% respecto a antes del conflicto en Oriente Próximo".

"Hemos incrementado toda la logística y hemos cambiado los sistemas para priorizar el queroseno respecto a otros combustibles, no podemos hacer más pero lo que hacemos es lo mejor que podemos", ha dicho.

Aún así, pese a asegurar el suministro durante el verano, "en Europa (y en España) no podemos aguantar mucho esta situación de bloqueo del Estrecho de Ormuz, si continúa la única solución es la destrucción de la demanda por la elasticidad del precio".

Y apunta especialmente a países asiáticos, como Filipinas, Tailandia o Malasia. "Serán los que tengan más dificultades y los que van a sufrir" por una cuestión de falta de existencia y también por los precios.

Y ha repetido que España tiene una ventaja relativa en refino porque su parque de ocho refinerías ha sido muy modernizado y puede procesar crudos de distintos orígenes, lo que le da más flexibilidad que a muchos vecinos europeos.

Además, el sistema logístico y de almacenamiento está muy integrado, así que puede transformar ese crudo en productos refinados con bastante seguridad de suministro.

Negocio upstream

Por otro lado, Imaz ha asegurado que la compañía no tiene intención de acelerar un evento de liquidez de su negocio de 'Upstream' en Estados Unidos en el corto plazo, pese a considerar que los fundamentales operativos han mejorado en los últimos meses.

"Ahora, no tengo prisa por entrar en un evento de liquidez en este contexto", afirmó Imaz en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, subrayando que, además, su socio en el negocio, el fondo EIG, está "totalmente alineado" con ello.

El directivo destacó que, a pesar de que el trabajo para el salto al mercado estadounidense de la filial está hecho, ahora mismo Repsol se siente "muy cómoda", apoyándose en la evolución positiva de sus activos, con las expectativas a futuro en Venezuela tras el desbloqueo de la situación o el crecimiento previsto de la producción en Alaska.

De esta manera, bajo este escenario, Imaz apuntó a una mejora progresiva de la producción en el corto y medio plazo, independientemente de la evolución de los precios de las materias primas.

"No estoy diciendo que esto sea correcto, estoy diciendo que este es nuestro análisis y es nuestra expectativa, así que estamos cómodos en la situación actual, y no vamos a saltar a un evento de liquidez en el corto plazo", subrayó.

En cuanto a la valoración del negocio, consideró que los factores coyunturales no alteran significativamente el interés de los inversores, a pesar de esa revalorización del crudo por la actual situación de tensión por el conflicto en Oriente Próximo, ya que éstos tienen "la visión a largo plazo del negocio".

No a la "ventaja oportunista"

Por ello, defendió priorizar la mejora estructural frente a aprovechar el contexto de precios elevados del crudo. "Así que creo que esta visión es, en nuestra opinión, más importante que tomar la ventaja oportunista de ver el precio del petróleo alto para saltar al mercado", dijo.

La salida a Bolsa en Estados Unidos para este año era una opción que se contemplaba cuando se dio entrada en el capital de la filial al fondo EIG, con una participación del 25%.

En los últimos meses, Imaz ha señalado en varias ocasiones que el grupo trabajaba en ese "evento de liquidez" para su filial de 'Upstream' en este año, ya sea mediante una salida a Bolsa, una fusión inversa con una empresa que cotice en Estados Unidos o la entrada de un nuevo inversor privado.

De todas maneras, la compañía ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tenía prisa en ello y que la "línea roja" en la operación sería la de "mantener el control y el 51% de la participación en este negocio".

A la CNMC en el apagón

También ha tenido palabras para valorar el apagón. Se ha mostrado confiado en la Justicia para recuperar los en torno a 105 millones de euros que la compañía reclama como impacto en su actividad el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

Y ha acusado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de no cumplir "sus deberes de manera eficiente" y aplicar "la teoría del ventilador".

Repsol ya ha procedido la semana pasada a remitir las notificaciones formales o burofax tanto a Red Eléctrica de España (REE) como a las distribuidoras eléctricas correspondientes encargadas del suministro a las cinco refinerías y tres plantas petroquímicas que se vieron afectadas en su operación, como paso previo a un posible litigio.

"Y si este intento previo de resolución de disputas no es satisfactorio, Repsol presentará formalmente las demandas correspondientes a todas estas empresas", indicó.

En este sentido, comparó el procedimiento con el de incidentes anteriores sufridos por la compañía, como el de 2016 que afectó a la refinería de Bilbao y que, en el caso de Petronor, el Tribunal Supremo confirmó en 2022 una indemnización de 18 millones de dólares por un apagón de 12 minutos.

"Eso paralizó nuestras operaciones en la refinería durante cuatro días, y fuimos indemnizados en su totalidad. Es decir, en términos generales, estos 18 millones de euros se aproximan al impacto en cada una de nuestras refinerías por el apagón que sufrimos en abril. Estimamos una cantidad recuperable de 105 millones de euros en la demanda que estamos interponiendo", afirmó.

El directivo subrayó que la compañía está "totalmente comprometida (...) con la responsabilidad legal de los responsables de estos hechos" y explicó que ya se han dado así esos primeros pasos exigidos por la ley para alcanzar un acuerdo, antes de presentar una demanda formal.

Imaz expresó su confianza en el sistema judicial español y en que la compañía será finalmente resarcida, como ocurrió en el caso de Petronor. "Al final, seremos compensados como lo fuimos en el caso Petronor", afirmó, si bien advirtió de que el proceso podría ser más complejo en esta ocasión.

"Generar confusión"

A este respecto, criticó la actuación de la CNMC al considerar que "no cumplió sus deberes de manera eficiente" y que ha contribuido a generar confusión en torno a las responsabilidades del apagón.

Según explicó, el organismo habría aplicado "lo que se llama en español, la teoría del ventilador", es decir, "un enfoque disperso", mezclando distintos problemas y periodos de tiempo.

"Y ha mezclado problemas muy serios que afectaron al suministro, supuestamente causados por el operador del sistema, con ese tipo de supuestas deficiencias durante un período de dos años. Y todo eso está creando confusión. Y quizás eso es lo que pretendía el regulador", señaló sobre el organismo presidido por Cani Fernández, que, dentro de la avalancha de expedientes informativos abiertos también ha adjudicado uno a la propia Repsol.

No obstante, el consejero delegado de la energética defendió que un análisis técnico permite esclarecer las responsabilidades y reiteró su confianza en el marco institucional español.

"Tenemos un poder judicial sólido, España es un estado democrático y sólido donde funciona el estado de derecho, y estoy convencido de que la verdad prevalecerá y Repsol será compensada íntegramente al final del camino", concluyó.