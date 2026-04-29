Los expedientes de la CNMC a las eléctricas no incoan por el día del apagón, pero se incluyen en el posible incumplimiento

Las sanciones incluyen a centrales nucleares por reducción no autorizada de capacidad y presentación de ofertas anómalas en el mercado eléctrico.

La CNMC ha abierto 56 expedientes sancionadores a eléctricas por prácticas irregulares, no solo vinculadas al apagón del 28 de abril de 2025.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ya suma 56 expedientes sancionadores a varias eléctricas por el apagón del 28 de abril de 2025, que hacen referencia a fechas distintas, pero que integran ese día en sí.

El procedimiento sancionador se abre cuando detecta indicios de infracción contra la normativa eléctrica, pero no por un día en concreto, sino para conocer si es un comportamiento recurrente.

"Es como si hubiera un STOP en una carretera que se saltó una vez, justo el día en el que se chocan dos vehículos, y es cuando nos damos cuenta de que había que cumplir con ese elemento", señalan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Pero durante la investigación el regulador descubre que durante mucho tiempo había un comportamiento legítimo o de confianza (saltarse el STOP), que se ha hecho otras veces de manera recurrente, pero que nadie informó que se estaba haciendo incorrectamente".

A partir de ahí, comienza una instrucción, que "no se realiza por un hecho puntual, en este caso el apagón, no se investiga su singularidad", añaden las mismas fuentes. "El objetivo es obtener suficiente información para que el procedimiento dé garantías a todos a defenderse".

De hecho, los expedientes señalan prácticas irregulares (falta de cumplimiento de requisitos técnicos, incumplimiento de instrucciones de REE, gestión de apoyos o servicios de sistema, etc.) que se habrían mantenido durante “periodos prolongados de tiempo”, no sólo el 28 de abril de 2025.

La CNMC argumenta que esos comportamientos, aunque no sean la causa directa y única del apagón, afectan al funcionamiento seguro del sistema y por tanto deben ser investigados como posibles infracciones graves o muy graves, independientemente del día concreto en que se produjeron.

56 expedientes

En las últimas semanas, el regulador ha lanzado ya 56 incoaciones, de las cuales, el Grupo Iberdrola suma 25 expedientes, Endesa 20, y Naturgy cinco más.

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, sólo uno pero de carácter muy grave, y el resto de compañías expedientadas como Repsol, TotalEnergies, Engie Cartagena, Contour Global La Rioja y Bahía de Bizkaia Electricidad, uno dentro de la categoría de grave.

Los artículos de la Ley del Sector Eléctrico (24/2013, de 26 de diciembre) que incumplen para la CNMC se resumen en tres: el art. 64.25, el art. 64.37 y el art. 65.34, siendo los dos primeros los que señalan las infracciones "muy grave".

En el caso de REE, el artículo 64.25 destaca que "el incumplimiento por parte del Operador del Sistema de las funciones a que se refieren los párrafos k), l), r) y u) del artículo 30.2, en los términos previstos en la presente ley y su normativa de desarrollo, cuando de este hecho se derive perjuicio para el sistema o los demás sujetos".

Unos párrafos que señalan que no ha programado adecuadamente según "resultado de la casación de las ofertas" ni gestionó "los mercados de servicios de ajuste del sistema que resulten precisos para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad", o "impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico, y gestionar los mercados de servicios de ajuste del sistema que sean necesarios para tal fin".

Una acusación que no necesariamente podría haber realizado el día del apagón, así como el incumplimiento de "proporcionar a todos los gestores de las redes información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada".

Irregularidad en la nuclear

Otros de los expedientes muy graves van dirigidos a las centrales nucleares Almaraz-Trillo y a Iberdrola Generación Nuclear, que según dicta el artículo 64.37, se realiza "la reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de producción".

También hay un expediente para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, de Endesa, por presunta infracción del artículo 65.34, que señala que hubo "presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado".

A raíz de conocerse, Foro Nuclear, la patronal del sector, ha recordado que "los recientes expedientes sancionadores no tienen relación con el apagón ni se refieren a cuestiones de seguridad de las instalaciones".

"Se circunscriben a fechas distintas y a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de procedimientos operativos (prestación básica del control de tensión), las ofertas a mercado y a las paradas motivadas por criterios de mercado eléctrico".