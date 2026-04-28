Golpe al mercado del petróleo: Emiratos Árabes abandona la OPEP, el club de los mayores productores del mundo
La sorprendente pérdida de un miembro histórico del mayor cartel de países productores de petróleo, podría generar desorden y debilitar al grupo.
Más información: Las importaciones de crudo en España caen un 12,7% en febrero y Oriente Próximo cubre el 17% del suministro
Las claves
Generado con IA
Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su salida de la OPEP y la OPEP+, debilitando al grupo de productores de petróleo.
La decisión llega en medio de una crisis energética global provocada por la guerra con Irán y dificultades en el transporte por el Estrecho de Ormuz.
La salida de EAU supone un golpe para Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, y refleja desacuerdos internos sobre cuotas y geopolítica.
El presidente estadounidense Donald Trump considera la salida de EAU una victoria, criticando a la OPEP por inflar precios y aprovecharse del apoyo militar de EE.UU.
Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que se sale de la OPEP y la OPEP+, el cartel de los países productores de petróleo, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial.
La sorprendente pérdida de Emiratos Árabes Unidos, miembro histórico de la OPEP, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha buscado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre diversos temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.
Los productores del Golfo Pérsico pertenecientes a la OPEP ya enfrentaban dificultades para transportar sus exportaciones a través del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico entre Irán y Omán por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y ataques iraníes contra buques.
Sin embargo, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP representa una gran victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado a la organización de "estafar al resto del mundo" inflando los precios del petróleo.
Trump también ha vinculado el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, afirmando que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, estos "se aprovechan de ello imponiendo precios elevados al petróleo".