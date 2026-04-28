Golpe al mercado del petróleo: Emiratos Árabes abandona la OPEP, el club de los mayores productores del mundo

El presidente estadounidense Donald Trump considera la salida de EAU una victoria, criticando a la OPEP por inflar precios y aprovecharse del apoyo militar de EE.UU.

La salida de EAU supone un golpe para Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, y refleja desacuerdos internos sobre cuotas y geopolítica.

La decisión llega en medio de una crisis energética global provocada por la guerra con Irán y dificultades en el transporte por el Estrecho de Ormuz.

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su salida de la OPEP y la OPEP+, debilitando al grupo de productores de petróleo.

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que se sale de la OPEP y la OPEP+, el cartel de los países productores de petróleo, asestando un duro golpe a los grupos exportadores de petróleo y a su líder de facto, Arabia Saudita, en un momento en que la guerra con Irán ha provocado una crisis energética histórica y ha desestabilizado la economía mundial.

La sorprendente pérdida de Emiratos Árabes Unidos, miembro histórico de la OPEP, podría generar desorden y debilitar al grupo, que habitualmente ha buscado mostrar un frente unido a pesar de los desacuerdos internos sobre diversos temas, desde la geopolítica hasta las cuotas de producción.

Los productores del Golfo Pérsico pertenecientes a la OPEP ya enfrentaban dificultades para transportar sus exportaciones a través del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico entre Irán y Omán por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, debido a las amenazas y ataques iraníes contra buques.

Sin embargo, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP representa una gran victoria para el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado a la organización de "estafar al resto del mundo" inflando los precios del petróleo.

Trump también ha vinculado el apoyo militar estadounidense a los países del Golfo con los precios del petróleo, afirmando que, si bien Estados Unidos defiende a los miembros de la OPEP, estos "se aprovechan de ello imponiendo precios elevados al petróleo".