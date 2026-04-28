Bogas se despide al frente de Endesa y el consejo ratifica a Gianni Vittorio Armani, como nuevo consejero delegado

La Junta aprobó cambios en el consejo de administración y una reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias, además de asuntos relacionados con remuneraciones.

Bogas defendió la importancia de acompasar el cierre de las centrales nucleares al ritmo de la transición energética, considerando la nuclear como complementaria a las renovables.

La Junta de Accionistas no votó el nombramiento del nuevo CEO, Gianni Vittorio Armani, porque no estaba en el orden del día; su ratificación dependerá del consejo de administración.

José Bogas se despide como consejero delegado de Endesa tras 12 años en el cargo y 44 años en la compañía, aunque seguirá como consejero externo.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha despedido después de 12 años al frente de la eléctrica como consejero delegado, y después de 44 años trabajando en la compañía.

Sin embargo, no se ha aprobado el nombramiento del nuevo responsable, Gianni Vittorio Armani, porque el cargo no estaba incluido en el orden del día de la Junta cuando se elaboró. Aun así, el presidente del grupo, Juan Sánchez-Calero, ha señalado que una vez finalizada la reunión, el consejo de administración iba a proceder a su ratificación como nuevo CEO.

Por su parte, Bogas, en su último discurso como primer ejecutivo de la eléctrica frente a la Junta de Accionistas se ha mostrado "orgulloso de trabajar y liderar una de las principales eléctricas del país".

El directivo, que deja así las labores ejecutivas de una compañía que ha pilotado durante más de una década -con tres mandatos- en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las renovables y la electrificación de la economía, reconoció que a lo largo de una carrera de 44 años "dedicados" a Endesa, "los cambios más profundos" los ha vivido en estos últimos 12 años.

Bogas, que seguirá ocupando un asiento en el órgano rector de la compañía -con la condición de otro externo-, reconoció que desde el primer momento al frente de la compañía su empeño pasó por "hacer evolucionar a Endesa desde dentro para dejar atrás el carbón y consolidarse como una empresa líder en España y Portugal".

"No ha sido un camino fácil, pero los resultados son evidentes", dijo, añadiendo que, en la actualidad, la eléctrica es "una de las empresas líderes de la transición energética y avanza con determinación hacia un futuro cero emisiones sostenido por el desarrollo de la energía renovable".

Asimismo, Bogas, que expresó su agradecimiento "a todos los trabajadores de Endesa, así como a "las personas que en años pasados fueron "referentes clave" en su carrera -Rodolfo Martín Villa, Manuel Pizarro, Rafael Miranda-, o al actual presidente del grupo, Juan Sánchez-Calero.

Al consejero delegado de Enel, Flavio Cattaneo, le deseó "el mayor de los éxitos al nuevo consejero delegado" de la eléctrica, que deberá ser nombrado en un consejo de administración posterior a la junta y cargo para el que suena como favorito Gianni Vittorio Armani, director de Enel Grids e Innovation y que es consejero de Endesa desde 2023.

"Estoy convencido de que sabrá guiar a la compañía hacia nuevas metas y alcanzará cotas aún más altas", aseguró, añadiendo que continuará "apoyando" a la compañía, a la que considera su "casa", como miembro del órgano rector.

Cierre de la nuclear

Bogas también ha advertido de que un cierre anticipado del parque nuclear en España supondría "una clara divergencia con respecto a la evolución internacional, al privar al sistema de una tecnología "que contribuye de forma decisiva a la seguridad de suministro, a la competitividad y a los objetivos de descarbonización".

Volvió así a pedir "reflexión y diálogo" sobre el futuro nuclear en el país, ya que se trata de "activos estratégicos vitales para la economía y autonomía estratégica".

Asimismo, recordó que la tendencia a nivel mundial y europeo está "lejos" de abandonar la energía nuclear y apuesta por reforzarla o recuperarla como "un pilar esencial de los sistemas eléctricos". "Países de nuestro entorno están extendiendo la vida útil de sus centrales e impulsando nuevos proyectos", dijo.

Por ello, llamó a ser "pragmáticos", sin plantear mantener estas centrales indefinidamente, y defendió "acompasar el calendario de cierre" nuclear, previsto actualmente entre 2027 y 2035, "al ritmo real de la transición energética, dando tiempo a que se desarrollen las infraestructuras necesarias y se consolide un modelo plenamente sostenible".

En este sentido, estimó que acompasar determinados cierres permitiría una "transición ordenada", ya que las renovables y la nuclear "no son excluyentes, sino complementarias", y su salida del 'mix' supondría, además, recurrir en mayor medida al consumo del gas, "encareciendo el coste de generación, incrementando las emisiones de CO2 a la atmósfera y aumentando nuestra dependencia de los mercados internacionales".

Por otra parte, en el actual contexto de crisis energética por el conflicto en Oriente Próximo, Bogas puso en valor el papel de la electrificación como "la única solución estructural para reducir la volatilidad asociada a los combustibles fósiles importados".

"No es casualidad que, incluso en un contexto de tensión internacional, los precios de la electricidad en España se mantengan entre los más bajos de la Unión Europea", dijo.

Nombramientos del Consejo

La Junta General de Endesa ha aprobado, junto a la reelección de Bogas como consejero otro externo, el nombramiento de Angela Eliseo como consejera dominical, en sustitución de Francesca Gostinelli, y de Ana Muñoz Merino como consejera independiente, reemplazando a Cristina de Parias Halcón.

También los accionistas dieron el visto bueno una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 87,967 millones de acciones propias que hayan sido adquiridas a través de los programas de recompra ejecutados como tercer y cuarto tramos del Programa Marco de Recompra de Acciones Propias, con el objetivo de ser amortizadas, delegándose en el consejo de administración la posibilidad de ejecutar la reducción de capital social.

Igualmente, se votó el Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, la aprobación de la Política de Remuneraciones del órgano rector para el periodo 2026-2029 y la aprobación del Incentivo Estratégico para el periodo 2026-2028.