Repsol y BP son acusadas de abuso de mercado por Hatta Energy, un operador mayorista de crudo y venta de gasolina

Las claves

Las claves Generado con IA Hatta Energy ha denunciado a Repsol, BP, Moeve y Exolum ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas en el mercado mayorista de hidrocarburos en España. Según Hatta, estas compañías, con apoyo estatal, estarían creando un "cártel de facto" mediante barreras regulatorias, logísticas y la negativa a suministrar combustible a operadores independientes. La denuncia también señala diferencias en la clasificación fiscal de "operador fiable", que excluyen a Hatta y suponen un riesgo financiero para la empresa al exigirle adelantar mayores pagos tributarios. Repsol, BP y Moeve, junto con Exolum y el Estado español, figuran como objeto de la denuncia por presuntas infracciones de las normas de competencia de la Unión Europea.

Repsol, BP y otras compañías petroleras han sido acusadas de abusar de su posición dominante en el mercado y de prácticas anticompetitivas en una denuncia presentada por Hatta Energy, un operador mayorista español de combustibles refinados.

Hatta Energy alega que "comportamientos corporativos coordinados y acciones estatales" están restringiendo la competencia en el mercado español de distribución mayorista de hidrocarburos, según una denuncia presentada ante el organismo de control de la competencia de la Comisión Europea, según adelanta Bloomberg.

Poco conocida fuera del sector energético, Hatta se ha consolidado como un actor importante en los últimos cinco años, convirtiéndose en el cuarto mayor mayorista de combustibles refinados. Sus ingresos han aumentado de aproximadamente 150 millones de euros en 2021 a 3.500 millones de euros en 2025.

La empresa, que no posee activos físicos, importa diésel y, en menor medida, gasolina, para luego venderlo a 570 estaciones de servicio sin marca, lo que la convierte en el mayor operador independiente de España. El producto importado se almacena en depósitos propiedad de Exolum, el operador nacional de infraestructuras logísticas de combustible.

Hatta afirma en su demanda que el marco de mercado actual pretende desplazarla para dar cabida a un "oligopolio" formado por sus tres mayores rivales: Repsol, BP y Moeve SA.

Las tres empresas figuran como objeto de la denuncia, al igual que Exolum, que gestiona las redes de oleoductos y centros de almacenamiento de combustible de España, y el Estado español. La refinería y operadora de gasolineras Moeve es propiedad del fondo soberano de Abu Dabi y de Carlyle Group Inc., mientras que Exolum pertenece a varios fondos de capital riesgo, entre ellos CVC Capital Partners Plc y KKR & Co. Inc.

En su demanda, Hatta afirma que las empresas, con el apoyo del gobierno, están infringiendo las normas de competencia de la Unión Europea al crear un "cártel de facto" mediante barreras regulatorias, barreras logísticas y la negativa a suministrarle combustible.

Los representantes de Repsol, Moeve y BP declinaron hacer comentarios. Los representantes del Ministerio de Hacienda español, del que depende la Agencia Tributaria, y de Exolum no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La demanda también se centra en cuestiones de clasificación fiscal. La clasificación de "operador fiable" la otorgan las autoridades tributarias y permite a ciertas empresas eludir un pago tributario especial. Según la normativa española, los operadores deben abonar por adelantado el 110% del valor de su combustible al retirarlo de los depósitos para su venta, pero, según la demanda, los "operadores fiables" están exentos de este pago.

A Hatta no se le ha otorgado la clasificación, lo que supone un riesgo financiero para la empresa, ya que implica la necesidad de inmovilizar grandes cantidades de fondos.

Presentar una queja ante la UE no implica necesariamente que el organismo regulador tome medidas.

Repsol es la mayor refinería de España. Moeve y BP también poseen refinerías en el país.