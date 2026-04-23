Los sindicatos desconvocan la huelga en el sector de las gasolineras tras alcanzar acuerdo en el convenio

El convenio también introduce nuevas regulaciones sobre jubilación anticipada, despidos y régimen de faltas, además de comprometer la redacción definitiva en 30 días.

Se incluyen mejoras laborales como la reducción de jornada, actualización de complementos y garantía de IPC real hasta el 6% anual para 2026 y 2027.

El acuerdo contempla una subida salarial acumulada del 6,4% en tres años, con incrementos del 3,4% en 2025, 2% en 2026 y 1% en 2027, todos con efectos retroactivos.

UGT FICA y CCOO han desconvocado la huelga de gasolineras prevista para el puente de mayo tras alcanzar un preacuerdo en el convenio colectivo.

UGT FICA y CCOO han desconvocado la huelga en el sector de las estaciones de servicio prevista para el próximo puente de mayo, en los días 30 de abril y 3 de mayo, tras lograr un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo que "desbloquea el conflicto".

Según informaron los sindicatos, han conseguido cerrar "un acuerdo histórico" en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con incrementos salariales del 6,4% durante los tres años de convenio, garantía de IPC, reducción de jornada y mejoras laborales.

En concreto, el acuerdo fija incrementos salariales del 3,4% en 2025, del 2% en 2026 y del 1% en 2027, todos ellos con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, alcanzando esa subida acumulada del 6,4%.

Además, incorpora una cláusula de revisión salarial para 2026 y 2027 que garantiza el IPC real, hasta el 6% anual y sin revisión a la baja. En materia de tiempo de trabajo, el acuerdo también logra la reducción de la jornada anual durante toda la vigencia del convenio.

Asimismo, se mejoran distintos complementos, como el plus festivo, que se incrementa en dos euros desde 2026; el plus distancia, que alcanzará los 0,13 euros en 2027; el quebranto de moneda, que se sitúa en 667 euros anuales en 2026 y 2027, y el plus de limpieza, que tendrá un mínimo de 30 euros.

Nuevas regulaciones

En el ámbito social, se actualiza la regulación de la jubilación anticipada, facilitando su acceso hasta un mes antes de la jubilación ordinaria y reorganizando el cobro de las primas en cuatro periodos semestrales.

También se refuerzan las garantías laborales con la obligatoriedad de una audiencia previa de hasta cinco días hábiles antes de cualquier despido.

Igualmente, el convenio incorpora nuevas regulaciones en el régimen de faltas, vinculadas al registro de jornada y la comunicación de ausencias, siempre bajo el principio de que las empresas deben garantizar los medios necesarios. Las partes se han comprometido a cerrar la redacción definitiva del convenio en un plazo máximo de 30 días.

Los sindicatos valoraron este acuerdo como "un avance contundente que refuerza derechos, protege salarios y demuestra que el binomio negociación y presión, son herramientas eficaces para arrancar mejoras reales".