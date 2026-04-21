Moeve y Naturgy amplían descuentos especiales en combustible, luz y gas por la guerra hasta el 1 de mayo

Moeve y Naturgy han ampliado el refuerzo en los descuentos de su alianza 'Plan Multienergy' hasta el próximo 1 de mayo, festividad en toda España por el Día de los Trabajadores.

Mantienen así durante otras casi dos semanas más su oferta de más del doble de ahorro a sus clientes en el actual contexto de subida de los precios de los carburantes por el conflicto en Oriente Próximo.

De esta manera, los más de cuatro millones de usuarios del programa de fidelización Moeve gow, y aquellos que deseen registrarse, podrán obtener al menos 10 céntimos por litro de combustible en sus repostajes, el doble de lo habitual.

Es una oferta que ha estado vigente inicialmente hasta este 6 de abril y se prolonga hasta la próxima festividad del 1 de mayo.

Si además se utiliza el código promocional de la aplicación de Moeve gow, obtendrá dos céntimos más. Así, el beneficio en saldo sería de seis euros en un repostaje de 50 litros.

Hasta 67 céntimos por litro

Además, si el usuario suma sus energías con el Plan Multienergy de Moeve y Naturgy verá también doblado su ahorro habitual en saldo.

La combinación más completa (luz o gas, servicio de mantenimiento y placas solares), junto a la utilización de la tarjeta Mastercard Moeve gow, proporciona un ahorro en saldo de hasta 67 céntimos por litro de combustible, lo que equivale a 33,50 euros para un depósito de 50 litros.

Para quienes la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad, empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales, Moeve también extiende el ahorro extraordinario de cinco céntimos por litro de combustible, algo de lo que se pueden beneficiar unos 150.000 clientes de Moeve Pro.