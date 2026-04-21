Las eléctricas vuelven a hablar del apagón en el Congreso y siguen apuntando a Redeia como única responsable

Tras el apagón, Redeia ha aplicado una "operación reforzada" que implica un mayor uso de ciclos combinados y supone un coste adicional en la factura eléctrica, aunque las eléctricas niegan beneficiarse de ello.

La CNMC ha abierto expedientes sancionadores tanto a Redeia como a las eléctricas por fallos en la gestión y mantenimiento, diferenciando entre faltas leves, graves y muy graves.

Las empresas critican vacíos regulatorios en el sistema eléctrico y proponen debatir si Red Eléctrica debe seguir siendo el operador o si convendría subastar las líneas de transporte.

Las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) señalaron a Redeia (Red Eléctrica) como la única responsable del apagón durante su comparecencia en el Congreso.

Interminable la tarde del lunes 20 de abril en la comisión de investigación del apagón en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, José Bogas, consejero delegado de Endesa y de Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.

Las tres grandes eléctricas, que junto a Redeia, han sido las principales empresas incoadas por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) con expedientes sancionadores, han coincidido en apuntar al operador del sistema (REE) como la única responsable del apagón.

Ruiz-Tagle, ha dicho que, gracias al regulador, "se va a llevar la discusión hacia lo técnico, hacia lo regulatorio y eso es bueno. Nos vamos a dar cuenta de que teníamos bastantes gaps regulatorios en un sistema que ha ido avanzando técnicamente, pero que tenía vacíos regulatorios".

Y fue más allá. Ruiz-Tagle apuntó también la necesidad de abrir el debate sobre si Red Eléctrica "tiene que continuar siendo el operador o el dueño de las líneas de transporte" eléctrico.

"Quizá sea mejor económicamente ir a lo que hacen otros países que subastan las líneas, hay un planificador y se van haciendo", dijo, añadiendo ser partidario de "abrir la discusión sobre el futuro de las redes".

Algo parecido a lo que dijo Bogas. "REE rechazó analizar sobretensiones antes del apagón al estimar que no era ningún incidente".

En concreto, explicó que a partir de 2025 el sistema empezó a adolecer subidas de tensión "tremendas", una de ellas el 31 de enero. El directivo ha dicho que las empresas eléctricas remitieron el 10 de febrero un escrito al operador del sistema para convocar al Grupo de Análisis de Incidentes (GRAI) y Red Eléctrica rehusó la propuesta al considerar que el episodio no era reseñable.

Y por último, Reynés recordó que "lo que pasó el día del apagón es que pasamos de tener diez ciclos combinados (centrales de gas) acoplados durante la noche, a desacoplar siete y, por tanto, a tener solo tres a las 9 de la mañana", por la instrucción de REE.

"Nos pidieron que drenáramos el 70% de nuestra capacidad de generación eléctrica. Hicimos lo que siempre hacemos, seguir las instrucciones del operador del sistema, porque así lo regula la ley de gestión del sistema eléctrico".

Sanciones a dos años vista

La CNMC comunicó el viernes la apertura de una veintena de expedientes al operador del sistema, Red Eléctrica, y a las empresas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Generación Eléctrica, la asociación nuclear Ascó-Vandellós y Bahía de Bizkaia Electricidad (participada por BP y el Ente Vasco de la Energía).



En este aspecto, el responsable de Iberdrola España quiso dejar claro que las faltas se clasifican en "leve, grave y muy grave". En esta clasificación, ha explicado que la muy grave hace referencia "a los fallos directos en relación con poner en riesgo el suministro y las personas".



Mientras que las "menos graves" son las que se refieren al "mantenimiento de instalaciones que no ponen en riesgo el suministro". Con lo cual, "se hace ya una diferencia plausible en la jerarquización de las penalizaciones que se aplican", ha apuntado el directivo.



"Que yo tenga cuatro, cinco, seis expedientes, esto no va de cantidades, va de gravedad. Aquí basta tener un expediente muy grave para que la situación sea muy preocupante", ha dicho. De hecho, "la CNMC ha observado presuntos comportamientos anómalos en varias de las plantas de Iberdrola, aunque no estén vinculadas directamente con las causas del apagón".

En este sentido, ha apuntado que pueden tener varios expedientes porque había muchas plantas conectadas y ha señalado que la CNMC ha tomado "dos años de operación" donde ha observado "supuestos comportamientos anómalos" a la hora de incoar estos expedientes. Ruiz-Tagle ha añadido que estos expedientes les darán derecho a conocer de qué se les acusa y derecho a defenderse.

Igualmente, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha recordado que el regulador les está incoando porque "ha detectado fallos de mantenimiento de las plantas en los últimos dos años", pero "esto no es una ciencia exacta y no hay un criterio unificado para todos", y menos planificado por el operador del sistema.

Informe de parte de Entso-e

Por otra parte, respecto al informe del panel europeo de expertos Entso-e, Ruiz-Tagle ha destacado que es "la primera vez" que este organismo analiza un incidente con uno de los afectados dentro de su foro.

"Tanto el operador portugués como el operador español estaban en el foro de expertos que tenían acceso a todas las informaciones. Nosotros queremos tener esas informaciones, no porque pretendamos ser operadores, es que creemos que es absolutamente fundamental para entender qué ha pasado y para entender una cosa que es mucho más compleja", añadió al respecto.

Una misma línea de opinión con la que ha coincidido Bogas, porque considera que el informe europeo sobre el apagón es juez y parte en las conclusiones para señalar las causas del cero energético.

"Operación reforzada"

Finalmente, el máximo responsable de Naturgy hizo referencia a la "operación reforzada" que REE lleva realizando después del apagón y que supone aumentar la generación de ciclos combinados para dar estabilidad al sistema, con un coste adicional que se traslada a la factura del consumidor final.

Aunque él no lo llamó así sino ”operación de extraseguridad o de nueva seguridad previa a una seguridad estándar", y estaría lejos de las cifras que se vienen dando, ya que se hacen "partiendo de la base de que no se necesitaran restricciones técnicas".

"Se necesitan, lo que pasa es que ahora estamos tirando un poco más de ellas", dijo, estimando así que el coste de esa operación reforzada sería de entre "el 10 y el 22% de la energía, a precios constantes".

Y es "absolutamente falso" que Naturgy se esté beneficiando de esta operación reforzada. "Lo que sí estamos haciendo, afortunadamente, es, tener la capacidad disponible, la tecnología preparada y todos nuestros equipos en perfecto estado, para que tiren de ellos cuando sea necesario”.