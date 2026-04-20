Las gasolineras convocan huelga el 30 de abril y el 3 de mayo en pleno puente

Las claves

Las claves Generado con IA CCOO de Industria y UGT FICA convocan huelga nacional de gasolineras el 30 de abril y el 3 de mayo para desbloquear la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos denuncian el bloqueo patronal, la retirada de propuestas salariales y la imposición de recortes encubiertos en el sector. Exigen un aumento salarial mínimo del 2% anual y una actualización según el IPC real más un 0,5% para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. La huelga reclama también avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de pluses, ante el deterioro de las condiciones laborales.

CCOO de Industria y UGT FICA convocan una huelga en el sector de las estaciones de servicio los días 30 de abril y 3 de mayo, en todo el país, para desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Toman esta decisión ante el bloqueo patronal, la retirada de propuestas salariales y el intento de imponer recortes encubiertos, señalan en un comunicado.

Los sindicatos reclaman un convenio digno que garantice salarios justos y derechos reales para las personas trabajadoras del sector.

Según señalan, "tras meses de negociación y avances parciales, la patronal ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas previamente planteadas y presentando un planteamiento económico regresivo que, a juicio de los sindicatos, supone un ataque directo a las plantillas".

La huelga se desarrollará el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada (24 horas). Ese día, coincidiendo con el regreso del puente de mayo, las gasolineras estarán paradas, evidenciando el conflicto abierto en el sector.

Los sindicatos denuncian que la patronal se lo está llevando crudo mientras los precios de la gasolina están por las nubes y los salarios por los suelos. Consideran que limitar la actualización salarial sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos previamente planteados supone trasladar el coste de la situación económica a las personas trabajadoras.

En este contexto, exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, al menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%, para preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Asimismo, denuncian la falta de avances en materias fundamentales como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses, lo que supone un empeoramiento de las condiciones laborales.

CCOO de Industria y UGT FICA insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice condiciones laborales dignas y advierten de que, si la patronal no rectifica su posición, se incrementará la presión sindical hasta lograr un convenio que responda a las necesidades reales de las plantillas.