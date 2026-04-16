Repsol recupera el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela

La flexibilización de sanciones por parte de Washington ha permitido a empresas como Repsol operar nuevamente en Venezuela, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo.

El acuerdo también involucra a la petrolera estatal PDVSA y se enmarca en los esfuerzos respaldados por EE.UU. para reconstruir la industria petrolera venezolana.

La compañía planea triplicar la producción de sus operaciones en el país sudamericano en un plazo de tres años, con un sistema de pago "garantizado".

Repsol ha firmado un acuerdo con el gobierno venezolano para retomar el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela.

Repsol se dispone a retomar el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela y a impulsar la producción tras un acuerdo firmado con el gobierno del país sudamericano, según ha informado el Financial Times.

Se espera que el grupo energético anuncie el acuerdo este mismo jueves, ha detallado el rotativo inglés, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Esta alianza incluirá planes para triplicar la producción de sus operaciones petroleras venezolanas en un plazo de tres años y establecerá un sistema de pago "garantizado" para evitar los obstáculos anteriores, en los que Caracas no cumplió con sus obligaciones de pago.

El acuerdo, que también incluye a la petrolera estatal venezolana PDVSA, forma parte de los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para reconstruir la industria petrolera del país.

En 2023, Repsol alcanzó un acuerdo con Venezuela para seguir operando sus instalaciones en el país. El acuerdo expiró posteriormente después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, revocara las licencias concedidas a Repsol y a otras empresas occidentales para operar en la nación.

Tras la detención del presidente Nicolás Maduro en enero por parte de EEUU, Washington suavizó las sanciones al sector energético de Venezuela, emitiendo licencias generales que permiten a las empresas energéticas globales operar proyectos de petróleo y gas en el miembro de la OPEP.

Cabe recordar que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero cuenta con una infraestructura energética deteriorada.