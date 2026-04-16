REE pone en 'alerta' a Almaraz y Trillo para evitar apagones y confirma lo que decían sus técnicos: la nuclear es necesaria

Se estima que los costes derivados de los servicios complementarios podrían llegar a los 7.000 millones de euros en 2025, afectando especialmente a los consumidores electrointensivos.

El coste de las operaciones reforzadas y restricciones técnicas para asegurar la estabilidad eléctrica ha aumentado un 62% en febrero respecto al año anterior, superando incluso el precio mayorista de la energía.

Los técnicos de REE y el informe del Senado coinciden en que la falta de generación nuclear y su inercia contribuyeron a la inestabilidad y oscilaciones de tensión en el sistema eléctrico.

Red Eléctrica ha alertado a las centrales nucleares de Almaraz y Trillo para que estén disponibles casi a diario y así evitar apagones como el ocurrido el 28 de abril de 2025.

Los audios de las conversaciones entre los técnicos de Red Eléctrica, el operador del sistema, y los centros de control de las distribuidoras eléctricas horas y días previos al apagón del 28 de abril de 2025 aludían a la falta de energía nuclear que pudiera aportar estabilidad al sistema.

Había pocos grupos con inercia en el sistema, es una de las conclusiones del informe de conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado.

"REE lo menciona explícitamente en la llamada de 7 de abril de 2025 a las 12:49 horas", se dice. "Falta inercia en el sistema", además de indicarse que el sistema no puede soportar que desmantelen las nucleares, “...porque en algún momento igual nos las damos seguro”, según los técnicos del operador del sistema.

"Aunque Redeia no lo reconozca abiertamente, lo cierto es que a raíz del apagón, con la 'operación reforzada', pide tanto a la central de Almaraz como a la de Trillo que estén disponibles prácticamente todos los días para entrar por restricciones técnicas", señalan fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Están esperando que Trillo finalice su parada por mantenimiento para que puedan cubrir las necesidades de controlar la tensión y evitar otro apagón, principal objetivo del operador del sistema porque sería demoledor para su reputación".

Las restricciones técnicas corrigen la programación del mercado para garantizar la seguridad, la estabilidad o la fiabilidad del sistema eléctrico.

Pero ahora se usan con más intensidad porque el operador necesita priorizar recursos síncronos y gestionables, como son las centrales nucleares, además de los ciclos combinados (gas natural) o gran hidroeléctrica.

Voces previas de alarma

No solo se menciona la necesidad de las nucleares el 7 de abril. El mismo día del apagón (28 de abril), en la llamada de las 12:13 horas se expresa del mismo modo, según señala el informe del Senado, y ya lo había identificado como factor en el episodio del 16 de abril (“apenas hay nuclear en el sistema”).

También el día del apagón a las 10:59 horas Endesa llama a REE preguntando por las enormes oscilaciones de las tensiones, añadiendo “están locas hoy”.

El operador de REE contesta que “eso quisiera saber yo también, sí, no tú solo. Están, pues lo de siempre, que la solar entra, sale y… El problema es que ahí, un grupo térmico sube o baja, pero tiene una rampa. Estos (la solar) la rampa que tiene es un botón que sube o baja 500 megavatios, o sea de golpe”.

"Y aquí en el sur tenemos hoy Arcos y Almaraz, y ya está, que son los únicos dos grupos que podrían absorber un poco este desajuste, pero necesitaríamos… habría que tener más grupos metidos… pero como no entran. Y había que tener más generación, “gorda”, vamos “gorda”, térmica, que son los que regulan”.

Otra de las llamadas se produce a las 12:13 horas con Iberdrola, que advierte de que Trillo también oscila: "el sistema entero está en problemas". En este caso, Iberdrola contacta de nuevo porque "ahora es la central nuclear de Trillo la que está experimentando oscilaciones de tensión importantes".

Sin embargo, los técnicos de REE no muestran señales de intranquilidad hasta que a las 12:26 horas, Iberdrola advierte de que "Almaraz va a disparar", y poco después telefonea a REE para avisar directamente a REE de que Almaraz va a acabar desconectándose automáticamente de la red (dispararse) si las oscilaciones continúan.

El Senado reconoce que "la advertencia de que Almaraz puede disparar es de máxima gravedad, porque es la central nuclear más potente de España".

Apenas hay nuclear

A mayor abundamiento, el 16 de abril, ante la comunicación de un operador eléctrico de que estaba sufriendo picos de tensión que le obligaban a regular en todas sus subestaciones, un operador de REE respondió con las siguientes palabras:

"Es porque apenas hay nuclear en el sistema... Ya pasó ayer tarde y no es algo puntual".

Dice el Senado que este testimonio es de una relevancia extraordinaria, porque acredita que REE identificaba ya el 16 de abril la escasez de generación con inercia como causa de las perturbaciones en la tensión de la red.

Y más aún, que era consciente de que ese fenómeno no era puntual sino recurrente, "como hemos visto con las llamadas desde al menos el 31 de enero", concluye.

Un sobrecoste del 62%

Los costes de los servicios complementarios, donde se incluyen las restricciones técnicas, están experimentando un aumento sin precedentes, y las consecuencias ya se hacen notar en la demanda eléctrica, especialmente entre los consumidores electrointensivos.

Según datos de Red Eléctrica, estos costes alcanzaron los 28,46 euros/MWh en febrero, un incremento del 62% respecto al mismo mes del año anterior.

Es decir, si el precio medio del mercado diario en febrero fue de 18,09 euros/MWh, los servicios de ajuste superaron al precio mayorista de la energía. Y la tendencia no parece frenar: en marzo, los costes rozaron los 30 euros/MWh.

Se estima que los costes del sistema por servicios complementarios podrían alcanzar los 7.000 millones de euros este año, casi el doble que el año pasado.