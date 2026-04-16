La japonesa SmartestEnergy concluye la compra del 85% de la eléctrica española Factorenergia por 204 millones

El fundador de Factorenergia, Emilio Rousaud, junto a responsables de SmartestEnergy Europapress

Las claves

Las claves Generado con IA SmartestEnergy ha adquirido el 85% de la eléctrica española Factorenergia por 204 millones de euros. Emilio Rousaud, fundador de Factorenergia, mantiene el 15% restante y seguirá como CEO, además de incorporarse al comité ejecutivo de SmartestEnergy. La operación busca combinar la comercialización minorista e innovación de Factorenergia con la experiencia internacional de SmartestEnergy. La compra refuerza el compromiso conjunto con la sostenibilidad y la transición energética, según los directivos implicados.

La multinacional SmartestEnergy ha cerrado la compra del 85% del capital social de Factorenergia por 204 millones de euros, mientras que el fundador de la empresa, Emilio Rousaud, mantiene el 15% restante y se mantendrá como CEO, además de incorporarse al comité ejecutivo de SmartestEnergy.

La operación "permite combinar las capacidades de comercialización minorista e innovación de Factorenergia en la Península Ibérica con la solidez comercial internacional y la experiencia en grandes clientes de SmartestEnergy".

El CEO del Grupo SmartestEnergy, Robert Groves, ha explicado que la compra de Factorenergia es "un hito importante para SmartestEnergy en la expansión" global.

Rousaud ha señalado que la operación "aporta apoyo estratégico, experiencia sectorial y un compromiso compartido con la sostenibilidad y transición energética".

El director general del departamento de servicios internacionales de energía e infraestructuras de la japonesa Marubeni Corporation --matriz de Smartest Energy--, Takafumi Shigemura, ha añadido que es "un paso importante en el perfeccionamiento y la expansión del negocio estratégico".